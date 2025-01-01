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Укрощение строптивой
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Спектакль Укрощение строптивой

12+
Режиссер Ирина Гаудасинская
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Единственная опера Виссариона Шебалина в НОВАТ

Лирико-комическая классика

«Укрощение строптивой» — одна из лучших лирико-комических опер XX века, созданная по мотивам известной комедии Уильяма Шекспира. Написанная в 1955 году, эта опера раскрывает глубину и цельность любви, а также показывает красоту и достоинство человеческой личности во всей её многогранности.

Сюжет

В центре сюжета — два ярких персонажа: Катарина и Петруччио. Катарина, молодая и гордая, находится в статусе «невесты на выданье» и борется с попытками её сосватать с недостойными кандидатами. Под маской строптивости она стремится к истинным чувствам любви и сохранению своего женского достоинства. Петруччио — решительный и смелый искатель приключений, который изначально видит в Катарине лишь возможность заполучить её богатство. Однако по мере развития событий герои проходят через испытания, которые награждают их глубокими и искренними чувствами.

История создания

«Укрощение строптивой» — единственная опера Виссариона Шебалина (1902–1963). Идея её создания возникла во время войны, когда композитор был эвакуирован в Свердловск (Екатеринбург) в 1941 году. Либретто написано Абрамом Гозенбудом, который работал в театре Музкомедии и был переводчиком шекспировских произведений. Благодаря этому Гозенбуду удалось сохранить лучшие черты комедии и дух Шекспира.

Хотя либретто понравилось Шебалину, написание музыки заняло много времени, и опера была завершена лишь в 1955 году. Впервые «Укрощение строптивой» прозвучала в концертном варианте в том же году в исполнении ансамбля советской оперы Всесоюзного театрального общества. Премьера на театральной сцене состоялась 25 мая 1957 года в Куйбышеве (ныне Самара). Всего через месяц оперу поставили в Большом театре, после чего она была показана в Ленинграде, Киеве и на многих зарубежных сценах.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение, которое продолжает оставаться актуальным и любимым зрителями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

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