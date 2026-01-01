Спектакль Укрощение строптивой

Классическая комедия Шекспира в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» зрителей ждет поставленный в жанре итальянского театра масок спектакль Уильяма Шекспира. В центре сюжета — две дочери богатого торговца Баптисты: скромная Бьянка и своенравная Катарина. В то время как за Бьянкой выстраивается очередь поклонников, Катарина остается без ухажеров.

На сцене появляется Петруччо — мужчина с дерзким характером и острым умом. Он решает покорить сердце Катарины с помощью хитрости и оригинальных уловок. Разгорается комедия недоразумений, в которой проявляются не только забавные ситуации, но и глубокие аспекты человеческих отношений.

Спектакль привлечет не только любителей классики, но и тех, кто ценит мастерство актерской игры и интересные сюжетные повороты. Удачное сочетание комедии и драмы делает эту постановку незабываемой.