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Укрощение строптивой
Киноафиша Укрощение строптивой

Спектакль Укрощение строптивой

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Классическая комедия Шекспира в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» зрителей ждет поставленный в жанре итальянского театра масок спектакль Уильяма Шекспира. В центре сюжета — две дочери богатого торговца Баптисты: скромная Бьянка и своенравная Катарина. В то время как за Бьянкой выстраивается очередь поклонников, Катарина остается без ухажеров.

На сцене появляется Петруччо — мужчина с дерзким характером и острым умом. Он решает покорить сердце Катарины с помощью хитрости и оригинальных уловок. Разгорается комедия недоразумений, в которой проявляются не только забавные ситуации, но и глубокие аспекты человеческих отношений.

Спектакль привлечет не только любителей классики, но и тех, кто ценит мастерство актерской игры и интересные сюжетные повороты. Удачное сочетание комедии и драмы делает эту постановку незабываемой.

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В других городах
Сентябрь
22 сентября вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
23 сентября среда
18:30
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