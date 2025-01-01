Меню
Укрощение строптивой
Киноафиша Укрощение строптивой

Спектакль Укрощение строптивой

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Укрощение строптивой: сказка для взрослых

Одна из лучших комедий Шекспира «Укрощение строптивой» является самой настоящей «сказкой для взрослых». В этом спектакле юмор, шутки и веселые трюки сочетаются с глубокомысленными темами, обнажая суть человеческих отношений.

Любовь и гармония

«Укрощение строптивой» — это славословие жизни и любви, а также важности брачного союза между мужчиной и женщиной. Столкнувшись, две стихии находят покой и гармонию, лишь объединившись в единое целое.

Яркое представление

Зажигательная музыка, яркие декорации и молодой азарт артистов создадут атмосферу, которая не оставит зрителей равнодушными.

Команда спектакля

Режиссер-постановщик Елена Ток и художник-декоратор Евгения Касьянова подготовили незабываемое шоу, полное эмоций и жизненной силы. Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление!

