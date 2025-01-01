Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Украли клевер!
Киноафиша Украли клевер!

Украли клевер!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт в честь дня рождения группы «Украли клевер!»

Приготовьтесь к зарядке зелёного настроения на концерте, который состоится в Екатеринбурге! Группа «Украли клевер!» - самый ирландский коллектив города, известный своим уникальным стилем и энергичными выступлениями. Специально к своему дню рождения музыканты подготовили особую программу, которая вне сомнений порадует всех поклонников фолк-музыки.

Живой звук и уникальная атмосфера

На концерте вас ждет не только живое исполнение полюбившихся хитов, но и множество сюрпризов. Участники группы обещают, что каждый зритель почувствует себя частью настоящего ирландского праздника. Ожидайте зажигательных танцев, фольклорных мелодий и дружелюбной атмосферы.

Где и когда?

Концерт пройдет в одном из самых известных заведений Екатеринбурга. Специальные подробности о месте и времени будут объявлены заранее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Почему стоит прийти?

«Украли клевер!» - это не просто группа, это дружная команда, способная создать праздник для каждого. Полные залы и восторженные отзывы слушателей говорят о том, что их концерты - это настоящее событие для всех любителей музыки. Присоединяйтесь к празднику и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт Украли клевер!

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
23 ноября воскресенье
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Молодой оркестр и суперклассика
0+
Классическая музыка
Молодой оркестр и суперклассика
6 октября в 19:00 Свердловская филармония
от 500 ₽
Pharaoh
16+
Хип-хоп
Pharaoh
18 сентября в 20:00 ДИВС
от 2500 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
12 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше