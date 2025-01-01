Большой сольный концерт в честь дня рождения группы «Украли клевер!»

Приготовьтесь к зарядке зелёного настроения на концерте, который состоится в Екатеринбурге! Группа «Украли клевер!» - самый ирландский коллектив города, известный своим уникальным стилем и энергичными выступлениями. Специально к своему дню рождения музыканты подготовили особую программу, которая вне сомнений порадует всех поклонников фолк-музыки.

Живой звук и уникальная атмосфера

На концерте вас ждет не только живое исполнение полюбившихся хитов, но и множество сюрпризов. Участники группы обещают, что каждый зритель почувствует себя частью настоящего ирландского праздника. Ожидайте зажигательных танцев, фольклорных мелодий и дружелюбной атмосферы.

Где и когда?

Концерт пройдет в одном из самых известных заведений Екатеринбурга. Специальные подробности о месте и времени будут объявлены заранее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Почему стоит прийти?

«Украли клевер!» - это не просто группа, это дружная команда, способная создать праздник для каждого. Полные залы и восторженные отзывы слушателей говорят о том, что их концерты - это настоящее событие для всех любителей музыки. Присоединяйтесь к празднику и получите заряд положительных эмоций!