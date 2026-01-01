Спектакль «Украденные Письма». Моноспектакль Артура Ягубова в Кутеже!

Моноспектакль Артура Ягубова в баре «Кутёж»

В интеллигентном баре «Кутёж» пройдет моноспектакль Артура Ягубова «Украденные письма». Этот спектакль вдохновлен книгой Жерара Депардье и предлагает зрителю новый взгляд на типичный образ мужчины — циника, хулигана и ловеласа. Ягубов деконструирует эти стереотипы, показывая, что быть бунтарем сегодня — значит быть честным.

Актёр открыто признается в своих пороках и призывает зрителя быть таким же искренним. Спектакль состоит из пяти писем, каждое из которых посвящено любви: к друзьям, коту, матери, женщине и самому себе. Тематика искренности и уязвимости особенно интересна, ведь именно последнее вызывает у большинства людей затруднения.

«Быть настолько искренним сегодня — и есть настоящее хулиганство», — вот слоган, который можно отнести к этому спектаклю.

Как это будет

Артур Ягубов запускает зрителя в самое сердце своих переживаний. Открываясь с необычайной глубиной, он ставит перед публикой важный вопрос: а хватит ли вам смелости быть столь же искренними?

Специальная информация

Сбор гостей: 18:00

Начало: 19:00

Место проведения: Двор культур «Кутёж», ул. Куйбышева, 78.

Спектакль станет идеальным выбором для тех, кто ценит глубокую искренность и готов к откровенным разговорам.