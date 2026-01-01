Уитни Хьюстон. Трибьют

Концерт-трибьют Уитни Хьюстон во Дворце Белосельских-Белозерских

Во Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт-трибьют Уитни Хьюстон, который представит талантливая певица Софья Шустрова вместе с её бэндом. Программа создана с уважением к оригиналу и носит свежий, современный взгляд на легендарные хиты.

На концерте прозвучат незабвенные композиции, такие как «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «Run to You» и «I Wanna Dance with Somebody». Каждый из этих шедевров обретает новую жизнь в исполнении Шустровой, превращаясь в мини-историю, проживаемую на сцене.

Софья Шустрова, харизматичная петербургская певица, привнесет в свои выступления сентиментальность и искренность. Зрители смогут насладиться магией песен Уитни, которая не оставит равнодушными ничьё сердце.

Звезда петербургской джазовой сцены

Софья Шустрова – не только талантливая вокалистка, но и актриса, выпускница Театральной Академии на Моховой. Она является фронт-леди проекта и активно выступает на петербургской джазовой сцене.

В своем творчестве Софья ориентируется на таких легенд женского джазового вокала, как Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald и других. Её актерская харизма в сочетании с виртуозным вокалом делает каждое выступление ярким и запоминающимся.

Софья успешно сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными музыкантами, включая John Marshall, Grant Stewart, Ilya Lustak и Todd Herbert.

Не упустите!

Если вы хотите провести вечер в атмосфере настоящей музыкальной искренности и вновь пережить магию песен Уитни Хьюстон, этот концерт непременно должен быть в вашем списке. Ощутите каждую ноту как признание, а каждый аккорд как историю.