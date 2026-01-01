Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уитни Хьюстон. Трибьют
Киноафиша Уитни Хьюстон. Трибьют

Уитни Хьюстон. Трибьют

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт-трибьют Уитни Хьюстон во Дворце Белосельских-Белозерских

Во Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт-трибьют Уитни Хьюстон, который представит талантливая певица Софья Шустрова вместе с её бэндом. Программа создана с уважением к оригиналу и носит свежий, современный взгляд на легендарные хиты.

На концерте прозвучат незабвенные композиции, такие как «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «Run to You» и «I Wanna Dance with Somebody». Каждый из этих шедевров обретает новую жизнь в исполнении Шустровой, превращаясь в мини-историю, проживаемую на сцене.

Софья Шустрова, харизматичная петербургская певица, привнесет в свои выступления сентиментальность и искренность. Зрители смогут насладиться магией песен Уитни, которая не оставит равнодушными ничьё сердце.

Звезда петербургской джазовой сцены

Софья Шустрова – не только талантливая вокалистка, но и актриса, выпускница Театральной Академии на Моховой. Она является фронт-леди проекта и активно выступает на петербургской джазовой сцене.

В своем творчестве Софья ориентируется на таких легенд женского джазового вокала, как Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald и других. Её актерская харизма в сочетании с виртуозным вокалом делает каждое выступление ярким и запоминающимся.

Софья успешно сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными музыкантами, включая John Marshall, Grant Stewart, Ilya Lustak и Todd Herbert.

Не упустите!

Если вы хотите провести вечер в атмосфере настоящей музыкальной искренности и вновь пережить магию песен Уитни Хьюстон, этот концерт непременно должен быть в вашем списке. Ощутите каждую ноту как признание, а каждый аккорд как историю.

Купить билет на концерт Уитни Хьюстон. Трибьют

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Симфония Андертейл и Дельтарун. Оркестр CAGMO
6+
Классическая музыка

Симфония Андертейл и Дельтарун. Оркестр CAGMO

6 октября в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 3000 ₽
Юлия Коган
16+
Поп Рок

Юлия Коган

24 октября в 19:00 Douglas
от 2000 ₽
Орган при свечах: Бах и XX век
6+
Классическая музыка Неоклассика

Орган при свечах: Бах и XX век

21 августа в 19:30 Римско-католический храм Святого Станислава
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше