Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уильям Гершель. Ломая преграды небес
Киноафиша Уильям Гершель. Ломая преграды небес

Уильям Гершель. Ломая преграды небес

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гершель, Моцарт, Гайдн. Концерт классической музыки от Петербург-концерта

Поистине удивительная судьба: Уильям Гершель — композитор, скрипач-виртуоз, гобоист, органист и преподаватель музыки — вошел в историю как великий ученый, кардинально изменивший представления о мироздании. Его открытия, среди которых планета Уран с ее спутниками, двойные звезды, туманности и галактики, стали основой для новых значений в астрономии.

Гершель открыл инфракрасные лучи в спектре Солнца и сделал ряд других замечательных открытий, включая определение движения Солнечной системы в пространстве. Неудивительно, что его астрономические достижения вдохновили таких поэтов, как Байрон, Шелли и Теннисон. Гершель также конструировал телескопы, которые поразили современников своим совершенством.

Музыкальное наследие

Кроме астрономии, Гершель создал множество симфоний, сонат и концертов для различных инструментов и оркестра. Это еще раз подтверждает давнюю связь между музыкой и математикой, о которой говорили еще древние мудрецы.

Концертная программа

В концерте будут исполнены как сочинения самого У. Гершеля, так и произведения его современников, таких как В.-А. Моцарт и Йозеф Гайдн, с которым Гершель был хорошо знаком.

Исполнители

  • Наталия Кривенок (меццо-сопрано)
  • Мария Шалгина (скрипка)
  • Наталья Варламова (фортепиано)

Вступительное слово

Историк науки, профессор Яков Рабкин

Продолжительность концерта

1 час 20 минут без антракта

Купить билет на концерт Уильям Гершель. Ломая преграды небес

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
6 декабря суббота
15:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

В ближайшие дни

Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Классическая музыка Неоклассика
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
22 февраля в 22:30 Планетарий 1
от 2500 ₽
Группа Мираж. Большой сольный концерт
16+
Эстрада
Группа Мираж. Большой сольный концерт
5 декабря в 20:00 Космонавт
от 3000 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
28 декабря в 17:00 Суарэ
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше