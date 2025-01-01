Уильям Гершель. Ломая преграды небес

Гершель, Моцарт, Гайдн. Концерт классической музыки от Петербург-концерта

Поистине удивительная судьба: Уильям Гершель — композитор, скрипач-виртуоз, гобоист, органист и преподаватель музыки — вошел в историю как великий ученый, кардинально изменивший представления о мироздании. Его открытия, среди которых планета Уран с ее спутниками, двойные звезды, туманности и галактики, стали основой для новых значений в астрономии.

Гершель открыл инфракрасные лучи в спектре Солнца и сделал ряд других замечательных открытий, включая определение движения Солнечной системы в пространстве. Неудивительно, что его астрономические достижения вдохновили таких поэтов, как Байрон, Шелли и Теннисон. Гершель также конструировал телескопы, которые поразили современников своим совершенством.

Музыкальное наследие

Кроме астрономии, Гершель создал множество симфоний, сонат и концертов для различных инструментов и оркестра. Это еще раз подтверждает давнюю связь между музыкой и математикой, о которой говорили еще древние мудрецы.

Концертная программа

В концерте будут исполнены как сочинения самого У. Гершеля, так и произведения его современников, таких как В.-А. Моцарт и Йозеф Гайдн, с которым Гершель был хорошо знаком.

Исполнители

Наталия Кривенок (меццо-сопрано)

Мария Шалгина (скрипка)

Наталья Варламова (фортепиано)

Вступительное слово

Историк науки, профессор Яков Рабкин

Продолжительность концерта

1 час 20 минут без антракта