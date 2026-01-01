Спектакль Ухти-Тухти

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Желтый квадрат 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по сказкам Беатрикс Поттер в театре «Жёлтый Квадрат»

В театре «Жёлтый Квадрат» пройдет захватывающий спектакль по мотивам сказок Беатрикс Поттер. Главная героиня — харизматичная Прачка-Ежиха Ухти-Тухти. Она не просто стирает белье, а превращает его в лесных жителей, наполняя процесс веселыми песнями и танцами.

Вместе с Прачкой-Ежихой дети и девочка Люси, потерявшая свои носовые платочки, отправятся на «лесную» стирку. Им предстоит помочь героине в уборке и стирке, где каждое движение становится настоящим праздником. Ухти-Тухти пускает мыльные пузыри и делает уборку увлекательной игрой, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя!

После спектакля всех зрителей также ждет традиционное английское чаепитие. Это прекрасная возможность пообщаться с актерами и поделиться своими впечатлениями о спектакле.

Не пропустите увлекательную и интерактивную постановку, ведь именно здесь зрители станут не просто наблюдателями, а активными участниками веселых приключений Прачки-Ежихи!

Приходите и узнайте, найдутся ли потерянные платочки Люси на нашем спектакле!

Исполнители
Гаранина Н
Чеснокова М
Чеснокова М

Март
9 марта понедельник
17:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽
21 марта суббота
17:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽
22 марта воскресенье
11:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽

