Традиционная праздничная Масленица в Доме Шредера

Приглашаем вас на уникальное театрализованное событие «Ух, ты! Масленица!». Это яркая игровая программа, наполненная весельем и традициями, которая состоится в ближайшие выходные.

Что вас ждет?

В программе вас ожидает множество интересных мероприятий:

Театрализованное интерактивное представление с участием балаганных кукол;

Забавные игры, в которых смогут участвовать как дети, так и взрослые;

Мастер-класс по изготовлению масленичных игрушек, который станет отличным способом провести время с семьей;

Угощения с блинами и чаем, которые не оставят равнодушными никого!

Персонажи праздника

Вас будут развлекать любимые персонажи: Петрушка, Марфушка, цыган Моро и даже «настоящий» Медведь. Каждый из них готов подарить вам незабываемые моменты и зарядить позитивом!

Важная информация

Не упустите возможность стать частью этого замечательного праздника, полного радости и веселья. Масленица - это не только время для забав, но и возможность вспомнить традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Ждем вас на нашем спектакле! Погрузитесь в атмосферу Масленицы и наслаждайтесь праздником вместе с нами!