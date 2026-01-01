Приглашаем вас на уникальное театрализованное событие «Ух, ты! Масленица!». Это яркая игровая программа, наполненная весельем и традициями, которая состоится в ближайшие выходные.
В программе вас ожидает множество интересных мероприятий:
Вас будут развлекать любимые персонажи: Петрушка, Марфушка, цыган Моро и даже «настоящий» Медведь. Каждый из них готов подарить вам незабываемые моменты и зарядить позитивом!
Не упустите возможность стать частью этого замечательного праздника, полного радости и веселья. Масленица - это не только время для забав, но и возможность вспомнить традиции, которые передаются из поколения в поколение.
Ждем вас на нашем спектакле! Погрузитесь в атмосферу Масленицы и наслаждайтесь праздником вместе с нами!