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Ух, ты! Масленица!
Киноафиша Ух, ты! Масленица!

Спектакль Ух, ты! Масленица!

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О спектакле

Традиционная праздничная Масленица в Доме Шредера

Приглашаем вас на уникальное театрализованное событие «Ух, ты! Масленица!». Это яркая игровая программа, наполненная весельем и традициями, которая состоится в ближайшие выходные.

Что вас ждет?

В программе вас ожидает множество интересных мероприятий:

  • Театрализованное интерактивное представление с участием балаганных кукол;
  • Забавные игры, в которых смогут участвовать как дети, так и взрослые;
  • Мастер-класс по изготовлению масленичных игрушек, который станет отличным способом провести время с семьей;
  • Угощения с блинами и чаем, которые не оставят равнодушными никого!

Персонажи праздника

Вас будут развлекать любимые персонажи: Петрушка, Марфушка, цыган Моро и даже «настоящий» Медведь. Каждый из них готов подарить вам незабываемые моменты и зарядить позитивом!

Важная информация

Не упустите возможность стать частью этого замечательного праздника, полного радости и веселья. Масленица - это не только время для забав, но и возможность вспомнить традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Ждем вас на нашем спектакле! Погрузитесь в атмосферу Масленицы и наслаждайтесь праздником вместе с нами!

Режиссер
Люся Ворона
В ролях
Люся Ворона
Елена Степанова
Владимир Комогорцев

Фотографии

Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица! Ух, ты! Масленица!
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