Спектакль Угощение для Змея Горыныча

Интерактивный спектакль для детей в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» дети вместе с Бабой-ягой узнают, как задобрить и укротить Змея Горыныча. Программа предполагает увлекательное знакомство с злаковыми культурами, традиционными предметами крестьянского быта и народными костюмами. Ребят ждут загадки, игры и хороводы, которые сделают это событие незабываемым.

Задача: задобрить Змея Горыныча

Разбушевавшийся Змей Горыныч создает множество хлопот, и Баба-яга вместе с детьми ищет способы, как его укротить. Участники программы познакомятся с основными злаковыми культурами, из которых готовят традиционные блюда, знакомые всем по сказкам разных народов. Дети смогут не только узнать интересные факты, но и попробовать использовать предметы крестьянского быта.

Интерактив и традиции

Загадки, игры и хороводы ждут вас в этой увлекательной программе. В конце мероприятия все смогут примерить на себя народные костюмы, что добавит атмосферу волшебства и радости.

Возрастные рекомендации и детали

Рекомендуемый возраст участников — от 8 лет. Продолжительность программы составит 60 минут. Не забудьте сменную обувь для комфортного времяпрепровождения!