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Угощение для Змея Горыныча
Билеты от 1000₽
Киноафиша Угощение для Змея Горыныча

Спектакль Угощение для Змея Горыныча

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» дети вместе с Бабой-ягой узнают, как задобрить и укротить Змея Горыныча. Программа предполагает увлекательное знакомство с злаковыми культурами, традиционными предметами крестьянского быта и народными костюмами. Ребят ждут загадки, игры и хороводы, которые сделают это событие незабываемым.

Задача: задобрить Змея Горыныча

Разбушевавшийся Змей Горыныч создает множество хлопот, и Баба-яга вместе с детьми ищет способы, как его укротить. Участники программы познакомятся с основными злаковыми культурами, из которых готовят традиционные блюда, знакомые всем по сказкам разных народов. Дети смогут не только узнать интересные факты, но и попробовать использовать предметы крестьянского быта.

Интерактив и традиции

Загадки, игры и хороводы ждут вас в этой увлекательной программе. В конце мероприятия все смогут примерить на себя народные костюмы, что добавит атмосферу волшебства и радости.

Возрастные рекомендации и детали

Рекомендуемый возраст участников — от 8 лет. Продолжительность программы составит 60 минут. Не забудьте сменную обувь для комфортного времяпрепровождения!

Купить билет на спектакль Угощение для Змея Горыныча

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
19 августа среда
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
21 августа пятница
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
26 августа среда
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
29 августа суббота
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
31 августа понедельник
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
4 сентября пятница
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
9 сентября среда
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
11 сентября пятница
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16 сентября среда
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
19 сентября суббота
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
22 сентября вторник
14:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
24 сентября четверг
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
27 сентября воскресенье
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
30 сентября среда
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
3 октября суббота
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
8 октября четверг
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
10 октября суббота
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
14 октября среда
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
20 октября вторник
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
23 октября пятница
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
25 октября воскресенье
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
29 октября четверг
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
31 октября суббота
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽

В ближайшие дни

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4 сентября в 19:00 Губернский театр
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22 августа в 19:00 Театр Гоголя
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