«Угонщица» — премьера в Свердловском театре драмы

Свердловский театр драмы представляет премьеру спектакля «Угонщица» — трогательную и ироничную историю о непростых отношениях двух сестер.

Встреча спустя сорок лет

Все начинается с фейковой новости об угоне трамвая, которая становится неожиданным поводом для визита младшей сестры к старшей. Они не виделись целых сорок лет, и теперь это случайное событие заставляет их вновь взглянуть друг на друга. Встреча обнажает старые обиды и приносит с собой воспоминания о горестях и радостях, которые им пришлось пережить.

Желание перемен

Диалоги между сестрами — это смешение горечи, сожалений и давно забытых чувств. Погружаясь в прошлое, две пожилые женщины вдруг понимают, что еще не все потеряно, и у них есть шанс изменить свою жизнь. В их головах рождается безумная идея — совершить нечто невообразимое, что подарит их существованию новый смысл.

Этот спектакль полон глубоких переживаний, смешанных с ироничным юмором и жизненной мудростью, что не оставит равнодушным ни одного зрителя.