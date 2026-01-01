Оповещения от Киноафиши
Угонщица
Спектакль Угонщица

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О спектакле

История непростых семейных отношений в Свердловском академическом театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится спектакль, который приготовил зрителям непростую историю о семейных отношениях. Фейковая новость об угоне трамвая становится поводом для долгожданного визита младшей сестры к старшей. Эти две женщины не виделись целых сорок лет. Их встреча становится не только моментом воссоединения, но и конфликтом давних обид и воспоминаний.

Взаимные обиды и совместные горести подталкивают героинь к желанию изменить свою жизнь. Их стремление совершить нечто невообразимое делает спектакль ещё более заряженным эмоционально. Это история о поиске понимания и возможности второго шанса.

В ролях: Марина Савинова, Татьяна Голубева, Анатолий Жигарь и Алексей Агапов. Спектакль особенно понравится тем, кто ценит психологические драмы, насыщенные глубокими переживаниями и размышлениями о судьбах людей.

Приходите и станьте свидетелями необычной встречи, которая может изменить всё!

В других городах
Март
Апрель
26 марта четверг
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽
1 апреля среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽

