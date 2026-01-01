Спектакль Угонщица

История непростых семейных отношений в Свердловском академическом театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится спектакль, который приготовил зрителям непростую историю о семейных отношениях. Фейковая новость об угоне трамвая становится поводом для долгожданного визита младшей сестры к старшей. Эти две женщины не виделись целых сорок лет. Их встреча становится не только моментом воссоединения, но и конфликтом давних обид и воспоминаний.

Взаимные обиды и совместные горести подталкивают героинь к желанию изменить свою жизнь. Их стремление совершить нечто невообразимое делает спектакль ещё более заряженным эмоционально. Это история о поиске понимания и возможности второго шанса.

В ролях: Марина Савинова, Татьяна Голубева, Анатолий Жигарь и Алексей Агапов. Спектакль особенно понравится тем, кто ценит психологические драмы, насыщенные глубокими переживаниями и размышлениями о судьбах людей.

Приходите и станьте свидетелями необычной встречи, которая может изменить всё!