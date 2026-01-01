Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт UGLI: Музыка, полная жизни и эмоций

Дарк-поп группа UGLI из Санкт-Петербурга готовит неординарное музыкальное событие. Их творчество представляет собой уникальное сочетание электроники, инди-попа и фольклора. Эта музыка — откровенный диалог мужского и женского вокала, в котором гипнотизирующие ритмы и этнические мелодии сливаются в захватывающий сплав.

Музыкальная палитра и вдохновение

В новых синглах UGLI представлены самостоятельные истории, вдохновлённые метафорами жизни. Темы их песен варьируются от романтических размышлений о быстротечности времени до образов хрусталя и осеннего ветра. Лирика перекликается с интонациями таких великих поэтов, как Цветаева и Пастернак, однако звучит современно, отражая личные чувства и переживания.

Звук и атмосфера

Концерт UGLI станет внутренним монологом, насыщенным честностью и глубокой личной связью с аудиторией. Здесь нет места банальности — только искренность, безумие и мощь, выстраиваемые в звуковые ландшафты. Исповеди из их альбома «Цыганский хоррор» проникают в саму суть страхов, надежд и переживаний, знакомых каждому из нас.

Приходите на концерт UGLI и откройте для себя новый, эмоционально насыщенный мир музыки, где каждая нота наполнена смыслом.

Купить билет на концерт UGLI

Апрель
1 апреля среда
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2000 ₽
В других городах
Март
26 марта четверг
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2000 ₽

