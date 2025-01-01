Спектакль-терапия: погружение в неизведанное

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — моноспектакль Ольги Ивановой под названием UFO, который обещает стать настоящей медитацией для души. Этот спектакль-терапия исследует темы контакта с чем-то запредельным, внеземным и сакральным, предлагая зрителям погрузиться в мир внутреннего самопознания.

О спектакле

Длительность спектакля составляет два часа, в течение которых зрители смогут насладиться глубокими размышлениями о таких важных понятиях, как:

Безопасность

Внутренняя тишина

Простота

Благодарность

Жизненный путь

Чувство реальности

Спектакль представляет собой оригинальный формат stand-up, который объединяет элементы драмы и терапии. Ольга Иванова, создательница независимого социального театра «Он-центр», выступает не только как актриса, но и как режиссёр и преподаватель актёрского мастерства.

Уникальный опыт

Спектакль UFO — это не просто развлечение, а возможность для зрителей разобраться в собственных чувствах и переживаниях. Он приглашает вас на путешествие внутри себя, где каждый сможет найти ответы на волнующие вопросы и попробовать пробудить своё истинное "Я".

Не упустите шанс стать частью этого удивительного опыта! Билеты уже в продаже.