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UFO
Киноафиша UFO

Спектакль UFO

Постановка
Театральное пространство «За нарисованным очагом» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-терапия: погружение в неизведанное

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — моноспектакль Ольги Ивановой под названием UFO, который обещает стать настоящей медитацией для души. Этот спектакль-терапия исследует темы контакта с чем-то запредельным, внеземным и сакральным, предлагая зрителям погрузиться в мир внутреннего самопознания.

О спектакле

Длительность спектакля составляет два часа, в течение которых зрители смогут насладиться глубокими размышлениями о таких важных понятиях, как:

  • Безопасность
  • Внутренняя тишина
  • Простота
  • Благодарность
  • Жизненный путь
  • Чувство реальности

Спектакль представляет собой оригинальный формат stand-up, который объединяет элементы драмы и терапии. Ольга Иванова, создательница независимого социального театра «Он-центр», выступает не только как актриса, но и как режиссёр и преподаватель актёрского мастерства.

Уникальный опыт

Спектакль UFO — это не просто развлечение, а возможность для зрителей разобраться в собственных чувствах и переживаниях. Он приглашает вас на путешествие внутри себя, где каждый сможет найти ответы на волнующие вопросы и попробовать пробудить своё истинное "Я".

Не упустите шанс стать частью этого удивительного опыта! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Ольга Иванова
В ролях
Ольга Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

UFO UFO

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