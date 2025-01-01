Спектакль «Уфа – моя история». Документальная история жителей города

Город-миллионник, обладающий уникальным духом, с нетерпением ждет своего зрителя. Уфа – это не просто столица Республики Башкортостан, но и место, вдохновляющее на творчество. В стенах нашего театра родился уникальный проект, посвященный 450-летию этого очаровательного города.

Инновационный подход

Спектакль возник из Творческой лаборатории, где молодые российские режиссеры искали свои диалоги с городом. Вместе с актерами они глубоко исследовали городские легенды, изучали дневниковые записи уфимцев, их письма и документы. Этот творческий процесс помог им осознать, какое влияние прошлое оказывает на наше восприятие Уфы сегодня.

Слова и музыка

«Уфа – моя история» перенесет зрителей в мир театральных текстов, созданных из самых потаенных воспоминаний и переживаний. Слова, которые прозвучат со сцены, рождались «здесь и сейчас» и будут переплетены с личными историями актеров. В спектакле использованы тексты известных писателей, таких как А.И. Куприн и Ф.И. Шаляпин, а также стихи уфимских поэтов Марселя Саитова и Рустама Нуриева. Музыка современных исполнителей, таких как ZAINETDIN и «О!нет!», добавит дополнительный эмоциональный цвет к этому театральному событию.

Личное и общее

Все, что будет звучать со сцены, – это воспоминания актеров о их детстве и юности, а также их размышления и стихи, создающие уникальное переплетение личных и общегородских историй.

Спектакль обещает стать захватывающим и трогательным событием для всех, кто ценит настоящую театральную магию. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Уфу с новой стороны!