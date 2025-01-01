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Уэнсдей
Билеты от 1800₽
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Спектакль Уэнсдей

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Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Детский иммерсивный спектакль о приключениях знаменитой девочки Уэнсдей

В академии Невермор произошло мистическое похищение книги заклинаний. Уэнсдей, известная своей решительностью и смекалкой, решила во что бы то ни стало разгадать эту загадку и отыскать виновных. Ей предстоит погрузиться в древние легенды академии и встретиться с тайными жителями Невермора.

Путешествие в мир легенд

На пути к разгадке Уэнсдей будет исследовать край предков директрисы Ларисы Уимс. Это путешествие откроет перед ней не только невероятные факты о Неверморе, но и погрузит в атмосферу захватывающих приключений.

Помощь друзей

Хотя Уэнсдей обычно предпочитает действовать в одиночку, в этот раз ей не обойтись без поддержки юных друзей. Вместе они будут разгадывать сложные загадки и преодолевать препятствия, которые подкинет им эта таинственная история.

Зрелищное представление

Спектакль обещает быть динамичным и захватывающим. Зрителей ждут красочные костюмы и декорации, а также множество шоу, спецэффектов и интерактивных моментов, которые сделают каждое представление уникальным. Убедитесь, что вы не пропустите это волшебное событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
13:00 от 1800 ₽

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