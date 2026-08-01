Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уэнсдей и тайна Невермора
Киноафиша Уэнсдей и тайна Невермора

Спектакль Уэнсдей и тайна Невермора

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мистический детективный спетакль для детей в парке «Волшебная миля»

Мистический детектив «Уэнсдей и тайна Невермора» приглашает юных зрителей на увлекательное приключение в Академию Невермор. Харизматичная и необычная Уэнсдей Аддамс, столь любимая современными детьми, вновь отправляется на поиски опасных тайн. Ее природное любопытство не знает границ, и на этот раз Уэнсдей должна разгадать древние легенды, связанные с Академией Невермор, и предотвратить ужасное проклятье.

В ходе своего расследования Уэнсдей погружается в тайны прошлого, изучая предания изгоев и исследуя край предков директрисы Ларисы Уимс. Однако, даже ей не обойтись без поддержки друзей — на помощь Уэнсдей приходят ее верный спутник Вещь, подруга Энид Синклер, Ксавье Торп и дядюшка Фестер. Вместе с ними зрители становятся участниками загадочной истории, полной мистики, дружбы и невероятных открытий.

Атмосфера спектакля

Загадочные декорации, увлекательные повороты сюжета и удивительная атмосфера спектакля погружают в таинственный мир Невермора. Здесь юные зрители учатся справляться со страхами, понимают важность поддержки друзей и близких.

Условия участия

  • Спектакль рассчитан на детей от 7 лет и старше.
  • Важно! На спектакль допускаются дети без сопровождения взрослых. Если взрослый также желает участвовать в интерактивной постановке, необходимо приобрести билет на спектакль (не путать с входным билетом в парк).

Время для игр и развлечений в парке

После спектакля дети могут оставаться в парке и наслаждаться его многочисленными аттракционами и играми. Входной билет включает:

  • Неограниченное время пребывания в парке.
  • Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.
  • Участие во всех мастер-классах и анимационных программах.
  • Посещение сферического кинотеатра с показом фильмов и мультфильмов.
  • Доступ к шоу-программам, играм и детским дискотекам.
  • Свободное использование кулеров с питьевой водой.
  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории парка.

Важно: При посещении парка требуется сменная обувь как для детей, так и для взрослых.

Купить билет на спектакль Уэнсдей и тайна Невермора

Помощь с билетами
В других городах
Август
30 августа воскресенье
17:00
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽

Фотографии

Уэнсдей и тайна Невермора Уэнсдей и тайна Невермора Уэнсдей и тайна Невермора Уэнсдей и тайна Невермора Уэнсдей и тайна Невермора

В ближайшие дни

Бесы Натальи Березиной
18+
Моноспектакль

Бесы Натальи Березиной

15 августа в 19:00 Площадка «Узел»
Билеты
ХРМС. СТРХ
16+
Драма

ХРМС. СТРХ

29 сентября в 19:30 Театральная долина
от 1400 ₽
Охота жить
16+
Драма

Охота жить

31 октября в 18:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше