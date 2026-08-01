Спектакль Уэнсдей и тайна Невермора

Мистический детективный спетакль для детей в парке «Волшебная миля»

Мистический детектив «Уэнсдей и тайна Невермора» приглашает юных зрителей на увлекательное приключение в Академию Невермор. Харизматичная и необычная Уэнсдей Аддамс, столь любимая современными детьми, вновь отправляется на поиски опасных тайн. Ее природное любопытство не знает границ, и на этот раз Уэнсдей должна разгадать древние легенды, связанные с Академией Невермор, и предотвратить ужасное проклятье.

В ходе своего расследования Уэнсдей погружается в тайны прошлого, изучая предания изгоев и исследуя край предков директрисы Ларисы Уимс. Однако, даже ей не обойтись без поддержки друзей — на помощь Уэнсдей приходят ее верный спутник Вещь, подруга Энид Синклер, Ксавье Торп и дядюшка Фестер. Вместе с ними зрители становятся участниками загадочной истории, полной мистики, дружбы и невероятных открытий.

Атмосфера спектакля

Загадочные декорации, увлекательные повороты сюжета и удивительная атмосфера спектакля погружают в таинственный мир Невермора. Здесь юные зрители учатся справляться со страхами, понимают важность поддержки друзей и близких.

Условия участия

Спектакль рассчитан на детей от 7 лет и старше.

Важно! На спектакль допускаются дети без сопровождения взрослых. Если взрослый также желает участвовать в интерактивной постановке, необходимо приобрести билет на спектакль (не путать с входным билетом в парк).

Время для игр и развлечений в парке

После спектакля дети могут оставаться в парке и наслаждаться его многочисленными аттракционами и играми. Входной билет включает:

Неограниченное время пребывания в парке.

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам.

Участие во всех мастер-классах и анимационных программах.

Посещение сферического кинотеатра с показом фильмов и мультфильмов.

Доступ к шоу-программам, играм и детским дискотекам.

Свободное использование кулеров с питьевой водой.

Бесплатный Wi-Fi на всей территории парка.

Важно: При посещении парка требуется сменная обувь как для детей, так и для взрослых.