Спектакль Уэнсдей и тайна Невермора

Мистический детектив «Уэнсдей и тайна Невермора» приглашает юных зрителей на увлекательное приключение в Академию Невермор. Харизматичная и необычная Уэнсдей Аддамс, столь любимая современными детьми, вновь отправляется на поиски опасных тайн. Ее природное любопытство не знает границ, и на этот раз Уэнсдей должна разгадать древние легенды, связанные с Академией Невермор, и предотвратить ужасное проклятье.
В ходе своего расследования Уэнсдей погружается в тайны прошлого, изучая предания изгоев и исследуя край предков директрисы Ларисы Уимс. Однако, даже ей не обойтись без поддержки друзей — на помощь Уэнсдей приходят ее верный спутник Вещь, подруга Энид Синклер, Ксавье Торп и дядюшка Фестер. Вместе с ними зрители становятся участниками загадочной истории, полной мистики, дружбы и невероятных открытий.
Загадочные декорации, увлекательные повороты сюжета и удивительная атмосфера спектакля погружают в таинственный мир Невермора. Здесь юные зрители учатся справляться со страхами, понимают важность поддержки друзей и близких.
После спектакля дети могут оставаться в парке и наслаждаться его многочисленными аттракционами и играми. Входной билет включает:
Важно: При посещении парка требуется сменная обувь как для детей, так и для взрослых.