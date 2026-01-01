Спектакль Уэнсдей и семейка

Детское интерактивное шоу по мотивам любимого сериала

Родители уезжают в путешествие и оставляют своих детей Уэнсдей и Пагсли одних. Присмотреть за ними просят бабушку Фрамп, которая с удовольствием соглашается это делать, хотя совершенно и не будет этим заниматься, и дети остаются предоставлены сами себе. Единственный помощник — это рука Вещь, которая будет во всем помогать Уэнсдей.

Что вас ждет на шоу

Химические и колдовские эксперименты

Танец Уэнсдей

Игры с шарами и реквизитом

Фокус с рукой по имени «Вещь»

Бумажное мини-шоу с черной бумагой

Мыльное шоу

Кольцеброс и Лимбо-ножи

Ловля пауков и другие интерактивы

Игровые шоу — это...

Только 30 детей в зале — ваш ребенок главный участник шоу!

50 минут интерактивных игр с мягким реквизитом

Игровая зона с мягкими подушками вместо привычной сцены

Максимальное вовлечение детей в действие и сюжет

Любимые герои на расстоянии вытянутой руки

Фотосессия с героями после каждого шоу

Свободная рассадка. Количество мест ограничено!

Незабываемые эмоции для вашего ребенка

Дети будут делиться на команды, выходить на сцену, играть с артистами и между собой. Вся энергия вашего малыша останется на сцене, а море эмоций и отличный сон в этот день гарантированы!