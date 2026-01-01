Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уэнсдей и семейка
Киноафиша Уэнсдей и семейка

Спектакль Уэнсдей и семейка

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детское интерактивное шоу по мотивам любимого сериала

Родители уезжают в путешествие и оставляют своих детей Уэнсдей и Пагсли одних. Присмотреть за ними просят бабушку Фрамп, которая с удовольствием соглашается это делать, хотя совершенно и не будет этим заниматься, и дети остаются предоставлены сами себе. Единственный помощник — это рука Вещь, которая будет во всем помогать Уэнсдей.

Что вас ждет на шоу

  • Химические и колдовские эксперименты
  • Танец Уэнсдей
  • Игры с шарами и реквизитом
  • Фокус с рукой по имени «Вещь»
  • Бумажное мини-шоу с черной бумагой
  • Мыльное шоу
  • Кольцеброс и Лимбо-ножи
  • Ловля пауков и другие интерактивы

Игровые шоу — это...

  • Только 30 детей в зале — ваш ребенок главный участник шоу!
  • 50 минут интерактивных игр с мягким реквизитом
  • Игровая зона с мягкими подушками вместо привычной сцены
  • Максимальное вовлечение детей в действие и сюжет
  • Любимые герои на расстоянии вытянутой руки
  • Фотосессия с героями после каждого шоу
  • Свободная рассадка. Количество мест ограничено!

Незабываемые эмоции для вашего ребенка

Дети будут делиться на команды, выходить на сцену, играть с артистами и между собой. Вся энергия вашего малыша останется на сцене, а море эмоций и отличный сон в этот день гарантированы!

Фотографии

Уэнсдей и семейка Уэнсдей и семейка Уэнсдей и семейка
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше