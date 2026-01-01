Спектакль Уэнсдей и семейка

Детское интерактивное шоу по мотивам любимого сериала
Родители уезжают в путешествие и оставляют своих детей Уэнсдей и Пагсли одних. Присмотреть за ними просят бабушку Фрамп, которая с удовольствием соглашается это делать, хотя совершенно и не будет этим заниматься, и дети остаются предоставлены сами себе. Единственный помощник — это рука Вещь, которая будет во всем помогать Уэнсдей.
Что вас ждет на шоу
- Химические и колдовские эксперименты
- Танец Уэнсдей
- Игры с шарами и реквизитом
- Фокус с рукой по имени «Вещь»
- Бумажное мини-шоу с черной бумагой
- Мыльное шоу
- Кольцеброс и Лимбо-ножи
- Ловля пауков и другие интерактивы
Игровые шоу — это...
- Только 30 детей в зале — ваш ребенок главный участник шоу!
- 50 минут интерактивных игр с мягким реквизитом
- Игровая зона с мягкими подушками вместо привычной сцены
- Максимальное вовлечение детей в действие и сюжет
- Любимые герои на расстоянии вытянутой руки
- Фотосессия с героями после каждого шоу
- Свободная рассадка. Количество мест ограничено!
Незабываемые эмоции для вашего ребенка
Дети будут делиться на команды, выходить на сцену, играть с артистами и между собой. Вся энергия вашего малыша останется на сцене, а море эмоций и отличный сон в этот день гарантированы!