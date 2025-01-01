Взгляд на войну через призму театра

В Театральном дворе РАМТа состоится уникальный спектакль «Удивление перед жизнью», который погружает зрителей в мир войны и искусства. История начинается с того, как молодой актер уходит на фронт добровольцем. Один бой — одно ранение — и его жизнь меняется навсегда. Вместо начинающего артиста возвращается будущий всемирно известный драматург.

История и воспоминания

«Жизнь — это калейдоскоп: чуть повернул игрушку — и... другая картина!» — эти слова отлично отражают суть спектакля. В нем звучат голоса однополчан, коллег и соседей Виктора Сергеевича Розова, которые он бережно сохранил в своей памяти. Эти люди помогали ему выживать и оставаться человеком в условиях ужасов войны.

Необычный взгляд на войну

Спектакль предлагает зрителям увидеть историю войны глазами интеллигента, человека культуры, попавшего в мясорубку военных будней. На сцене оживают не пьесы Виктора Розова, а его мемуары, которые гармонично переплетаются с документальными свидетельствами артистов Центрального детского театра о театре в годы войны.

Память и признание

«Удивление перед жизнью» становится благодарным подношением молодых артистов РАМТа своим коллегам-фронтовикам. Виктор Сергеевич Розов, написавший более 10 пьес для театра, чувствует себя где-то рядом в этот вечер, наблюдая за тем, как его наследие продолжает жить.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который соединяет прошлое и настоящее, искусство и реальность.