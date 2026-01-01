Оповещения от Киноафиши
Удивительный волшебник страны Оз
Киноафиша Удивительный волшебник страны Оз

Спектакль Удивительный волшебник страны Оз

Постановка
Буфф 6+
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл по мотивам сказок Лаймена Фрэнка Баума

Чудесная история, созданная на основе всемирно известного сюжета, завоевала особую любовь зрителей. Необыкновенные приключения девочки Дороти и ее верных друзей — Тотошки, Страшилы и Дровосека — увлекают в удивительный мир, наполненный волшебными красками, где происходят настоящие чудеса.

Пройдя через все испытания, герои сказки понимают, что лучшие качества — отвага, ум и доброта — открываются не благодаря колдовству, а, прежде всего, благодаря верной и преданной дружбе.

Режиссура и творчество

Режиссером-постановщиком мюзикла является заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рябов. Он известен своими детскими спектаклями в театре «Буфф», среди которых такие популярные постановки, как «Том Сойер», «Теремок», «Питер Пен», «Стойкий оловянный солдатик» и «Снежная королева». Работы Рябова всегда отличаются яркими образами и глубокими смыслами, что делает его спектакли любимыми как детьми, так и взрослыми.

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории, которая напомнит вам о важности дружбы и смелости!

Март
Апрель
14 марта суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
29 марта воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
3 апреля пятница
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
25 апреля суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

