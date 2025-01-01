Спектакль Удивительный волшебник из страны Оз

Сказочная иллюзия в 2-х действиях по повести Лаймена Фрэнка Баума

Если вы отправитесь вместе с Дороти по дороге, вымощенной желтым кирпичом, вас ждет полное невероятных событий путешествие. Вы узнаете, почему все жители Изумрудного города носят зеленые очки и как маленькая девочка освободила от злых чар две страны.

Фокусы, трюки и дружба

В нашем спектакле будут фокусы, полеты на воздушном шаре и головокружительные трюки. Но самым главным волшебством останется крепкая дружба, которая поможет героям стать умными и храбрыми, заставит биться сердце в железной груди и укажет дорогу в родной дом.