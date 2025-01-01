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Удивительный волшебник из страны Оз
Билеты от 1100₽
Киноафиша Удивительный волшебник из страны Оз

Спектакль Удивительный волшебник из страны Оз

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Екатерина Образцова
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Сказочная иллюзия в 2-х действиях по повести Лаймена Фрэнка Баума

Если вы отправитесь вместе с Дороти по дороге, вымощенной желтым кирпичом, вас ждет полное невероятных событий путешествие. Вы узнаете, почему все жители Изумрудного города носят зеленые очки и как маленькая девочка освободила от злых чар две страны.

Фокусы, трюки и дружба

В нашем спектакле будут фокусы, полеты на воздушном шаре и головокружительные трюки. Но самым главным волшебством останется крепкая дружба, которая поможет героям стать умными и храбрыми, заставит биться сердце в железной груди и укажет дорогу в родной дом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1100 ₽
21 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
17:00 от 1100 ₽

Фотографии

Удивительный волшебник из страны Оз Удивительный волшебник из страны Оз

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