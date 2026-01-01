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Удивительный волшебник из страны Оз
Киноафиша Удивительный волшебник из страны Оз

Спектакль Удивительный волшебник из страны Оз

Постановка
Буфф 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Приключения Дороти в театре Буфф

О спектакле

Погрузитесь в захватывающий мир волшебства вместе с Дороти и её неразлучными друзьями! Театр «Буфф» представляет новую постановку на основе знаменитой сказки, покорившей сердца миллионов зрителей по всему миру. Эта история полна чудес, приключений и неожиданных поворотов.

Чему научит сказка?

На протяжении пути герои сталкиваются с различными испытаниями, которые помогают им раскрыть самые важные качества: смелость, мудрость и доброту. Однако секрет силы кроется не в магии, а в искренней дружбе и взаимной поддержке, которые помогают справиться с любыми трудностями.

Спектакль подарит зрителям яркие эмоции и напомнит о том, что главное волшебство в жизни — это верные друзья и умение верить в себя.

Режиссер
Виктор Рябов
В ролях
Наталья Мартынова
Арсений Полиевец
Андрей Левин
Антон Денисов
Михаил Бондарук

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В других городах
Октябрь
25 октября воскресенье
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1000 ₽
31 октября суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1000 ₽

Фотографии

Удивительный волшебник из страны Оз Удивительный волшебник из страны Оз Удивительный волшебник из страны Оз Удивительный волшебник из страны Оз Удивительный волшебник из страны Оз Удивительный волшебник из страны Оз

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