Спектакль о полете в космос в Новосибирском театре кукол

Приглашаем вас на театрально-познавательный проект #нашивкосмосе_аннакикина, который познакомит зрителей с вдохновляющей историей о мечтах и космосе.

Сюжет

Главный герой спектакля — рыжеволосый мальчишка Городовичок, символ Новосибирска, мечтает о чем-то героическом. Однажды, гуляя в парке, он встречает девушку Аню, которая уже несколько лет готовится к полету в космос. Вдохновившись ее мечтой, Городовичок просит взять его с собой. Аня соглашается, но для этого ему предстоит пройти серьезные испытания.

Космические приключения

Спектакль находится на стыке сказки и реальности. Он рассказывает о полете космонавта Анны Кикиной, которая взяла с собой на Международную космическую станцию новосибирского Городовичка. Зрители смогут «выйти» в открытый космос вместе с героями и сделать множество открытий.

Интересные факты

На большом экране будут показаны реальные видеосюжеты: Новосибирск с высоты птичьего полета, тренировки космонавтов в экстремальных условиях и старт корабля Crew Dragon с Анной Кикиной в составе международной команды. Вы увидите светящуюся огнями космическую станцию и работу космонавтов за пределами корабля.

Музыкальное сопровождение

Спектакль наполнен песнями, танцами и акробатическими номерами, которые исполняет группа артистов театра — «Горожане». Особое внимание стоит уделить песне группы «Ундервуд» — «Ракеты на Марс», которая также прозвучит в спектакле.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего космического путешествия!