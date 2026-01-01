Спектакль Удивительные встречи 2.0

Встречи с артистами: «Удивительные встречи 2.0» в театре Олега Табакова

На Исторической сцене Московского театра Олега Табакова вновь проходит проект «Удивительные встречи 2.0». В этот раз формат мероприятия обновлен, и зрители смогут не только насладиться живым общением с артистами, но и получить уникальные insights из закулисья театра.

Первый гость—Антон Рогачёв

Первым гостем станет молодой артист театра Антон Рогачёв. Он поделится своим творческим путем, расскажет о работе на сцене и о своих недавних успехах в кино. В частности, зрители смогут узнать о нашумевших премьерах с его участием и услышать секреты создания спектакля «Охота жить».

Уникальные возможности для зрителей

«Удивительные встречи 2.0» — это не только шанс задать вопросы артисту и познакомиться с его творческими планами. Все желающие получат возможность увидеть себя в телеверсии встречи, которая будет размещена на платформе VK Видео.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта и узнать больше о театре и его артистах!