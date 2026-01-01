Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Удивительные встречи 2.0
Билеты от 500₽
Киноафиша Удивительные встречи 2.0

Спектакль Удивительные встречи 2.0

Постановка
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах 16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Встречи с артистами: «Удивительные встречи 2.0» в театре Олега Табакова

На Исторической сцене Московского театра Олега Табакова вновь проходит проект «Удивительные встречи 2.0». В этот раз формат мероприятия обновлен, и зрители смогут не только насладиться живым общением с артистами, но и получить уникальные insights из закулисья театра.

Первый гость—Антон Рогачёв

Первым гостем станет молодой артист театра Антон Рогачёв. Он поделится своим творческим путем, расскажет о работе на сцене и о своих недавних успехах в кино. В частности, зрители смогут узнать о нашумевших премьерах с его участием и услышать секреты создания спектакля «Охота жить».

Уникальные возможности для зрителей

«Удивительные встречи 2.0» — это не только шанс задать вопросы артисту и познакомиться с его творческими планами. Все желающие получат возможность увидеть себя в телеверсии встречи, которая будет размещена на платформе VK Видео.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта и узнать больше о театре и его артистах!

Купить билет на спектакль Удивительные встречи 2.0

Помощь с билетами
Март
18 марта среда
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Царская невеста
16+
Опера Премьера
Царская невеста
22 марта в 18:00 Новая опера им. Колобова
от 1400 ₽
Колыбельная для одуванчика
12+
Премьера Музыка
Колыбельная для одуванчика
1 апреля в 19:00 Губернский театр
от 1500 ₽
Е-ее-ее!
16+
Премьера Драма
Е-ее-ее!
22 мая в 19:00 Студия театрального искусства
от 12000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше