Спектакль Удивительные встречи 2.0

На Исторической сцене Московского театра Олега Табакова вновь проходит проект «Удивительные встречи 2.0». В этот раз формат мероприятия обновлен, и зрители смогут не только насладиться живым общением с артистами, но и получить уникальные insights из закулисья театра.
Первым гостем станет молодой артист театра Антон Рогачёв. Он поделится своим творческим путем, расскажет о работе на сцене и о своих недавних успехах в кино. В частности, зрители смогут узнать о нашумевших премьерах с его участием и услышать секреты создания спектакля «Охота жить».
«Удивительные встречи 2.0» — это не только шанс задать вопросы артисту и познакомиться с его творческими планами. Все желающие получат возможность увидеть себя в телеверсии встречи, которая будет размещена на платформе VK Видео.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта и узнать больше о театре и его артистах!