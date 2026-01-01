Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Удивительные превращения мальчика Лёши
Киноафиша Удивительные превращения мальчика Лёши

Спектакль Удивительные превращения мальчика Лёши

Постановка
Желтый квадрат 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по сказкам Сергея Седова

Представляем вашему вниманию спектакль по сказкам Сергея Седова! Эта постановка является логическим продолжением спектакля «Страшилки Седова», однако она полностью самостоятельна. Таким образом, зрители могут наслаждаться обоими спектаклями в любом порядке.

В спектакле «Удивительные превращения мальчика Лёши» царит живая и яркая атмосфера. Это игровое представление полно пародий, танцев и веселых моментов, которые вовлекают детей в мир воображения.

Сюжет

К двум главным персонажам, девочкам по имени Валя и Катя, присоединяется новенький мальчик, который мечтает во что-нибудь перевоплотиться. В этот момент они вспоминают сборник замечательных сказок о Лёше. В сказке можно узнать, что:

«Жил был мальчик Лёша, и был этот мальчик необычным. У него была удивительная способность — превращаться в кого угодно. Он мог стать палкой, деревом или даже голубем. Однажды Лёша превратился в пылесос, а затем — в человека, которого все знают. Эти превращения повлекли за собой множество событий в школе, дома и в парке. Но самое главное, что мама его очень любила и даже отправила его в театральный кружок.»

Творческая команда

Спектакль создан известными театральными деятелями. Они смогли передать атмосферу детского воображения и любви к театру, присущую произведениям Седова.

Не упустите возможность посетить этот увлекательный спектакль, который подарит вам и вашим детям яркие эмоции и веселые воспоминания!

Купить билет на спектакль Удивительные превращения мальчика Лёши

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
17:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
28 марта суббота
17:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95

В ближайшие дни

Парни. Знаки судьбы
16+
Комедия Драма Премьера
Парни. Знаки судьбы
19 апреля в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Теремок
Детский Музыка Интерактивный
Теремок
30 января в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Юнона и Авось
12+
Опера Мюзикл Мелодрама Драма Музыка
Юнона и Авось
26 марта в 19:00 Космос
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше