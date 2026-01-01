Необычная история про Колобка в Кукольном театре

Знакомая каждому с детства история выходит на новый уровень! На сцене разворачивается не просто сказка, а настоящее детективное представление с юмором и неожиданными поворотами. Герои — Дед, Бабка, Внучка и верная Жучка — объединяются в безнадежной борьбе за урожай, столкнувшись с новым персонажем: яркой, хитрой и очень голодной Вороной-конкуренткой!

Смогут ли они, даже с помощью Мышки, вытащить заветную репку раньше наглой птицы? Кто победит в этом необычном противостоянии? Приходите всей семьёй, чтобы порадоваться, посмеяться и узнать, чем закончится эта остроумная и добрая театральная фантазия на тему великой сказки!

Спектакль предназначен для зрителей от 5 лет.