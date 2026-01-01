Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Удивительное путешествие кролика Эдварда
Киноафиша Удивительное путешествие кролика Эдварда

Спектакль Удивительное путешествие кролика Эдварда

6+
Возраст 6+

О спектакле

Путешествие фарфорового кролика: сказка о жизни и любви

Режиссер Анна Зиновьева воплощает в жизнь историю по произведению Кейт ДиКамилло, про фарфорового кролика, который отправляется в путешествие, полное испытаний и открытий. По мнению писательницы, детям важно знать, что жизнь не всегда легка и радостна, и она рассказывает об этом с необходимой прямотой.

Глубокие вопросы в детской сказке

Спектакль затрагивает темы любви, расставания, счастья и его отсутствия, а также дара жизни и неизбежности смерти. Глеб Черепанов, комментируя произведение, отмечает, что не стоит делить детей на отдельную категорию, а важно делиться с ними мыслями, которые волнуют каждого из нас. Спектакль напоминает, что каждый из нас — путешественник в жизни, исследующий мир и учащийся у каждого встреченного человека. Это история о том, как важно сохранять веру в чудеса и ожидание, несмотря на все трудности.

 

Режиссер
Анна Зиновьева
В ролях
Андрей Потереба
Владимир Кулигин
Анастасия Лоскутова
Анастасия Данилова
Галина Чумакова
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше