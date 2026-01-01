Путешествие фарфорового кролика: сказка о жизни и любви

Режиссер Анна Зиновьева воплощает в жизнь историю по произведению Кейт ДиКамилло, про фарфорового кролика, который отправляется в путешествие, полное испытаний и открытий. По мнению писательницы, детям важно знать, что жизнь не всегда легка и радостна, и она рассказывает об этом с необходимой прямотой.

Глубокие вопросы в детской сказке

Спектакль затрагивает темы любви, расставания, счастья и его отсутствия, а также дара жизни и неизбежности смерти. Глеб Черепанов, комментируя произведение, отмечает, что не стоит делить детей на отдельную категорию, а важно делиться с ними мыслями, которые волнуют каждого из нас. Спектакль напоминает, что каждый из нас — путешественник в жизни, исследующий мир и учащийся у каждого встреченного человека. Это история о том, как важно сохранять веру в чудеса и ожидание, несмотря на все трудности.