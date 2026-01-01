Трогательная сказка о любви на сцене Молодежного театра

На сцене Национального молодежного театра республики Башкортостан имени Мустая Карима зрители смогут увидеть спектакль по сказке Кейт ДиКамилло, который расскажет о любви и эмоциональном росте.

Сюжет

В центре истории — бабушка Пелегрина, подарившая своей внучке Абилин удивительного игрушечного кролика по имени Эдвард. Этот фарфоровый кролик, обладающий изысканными костюмами и золотыми часами на цепочке, не способен оценить любовь своей маленькой хозяйки. В конечном итоге Эдвард теряет эту любовь и сталкивается с множеством непростых испытаний.

Ему предстоит тонуть в океане, оказаться на свалке и находит людей, которые его любят, но каждый раз снова теряет их. Эти испытания пробуждают его сердце и заставляют его познать настоящие чувства.