Спектакль Удивительное путешествие кролика Эдварда

Удивительное путешествие кролика Эдварда
Спектакль для взрослых и детей старше 8 лет
Постановка
МХТ им. Чехова 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+
О спектакле

История кролика Эдварда в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится показ спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» режиссёра Глеба Черепанова. Постановка основана на одноименном произведении американской писательницы Кейт ДиКамилло.

Сюжет спектакля

Спектакль рассказывает о фарфоровом кролике Эдварде, который, после потери своей хозяйки, отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы вернуться домой. В процессе своего странствия он осознаёт важность любви и семьи. Постановка затрагивает темы, близкие как взрослым, так и детям, касаясь вопросов любви, утраты и надежды без упрощения. Это особенно важно для зрителей, которые ценят сказки с глубоким смыслом.

Кейт ДиКамилло — современная сказочница

Кейт ДиКамилло — одна из лучших современных писательниц, создающая истории, в которых поднимаются серьёзные и иногда недетские вопросы. Она считает, что дети должны знать, что мир детства не всегда состоит только из радости и счастья. Писательница обращается к юным читателям с честностью и простотой, которая необходима в разговоре о важных вещах.

Мысли о любви и жизни от режиссёра

Глеб Черепанов говорит о том, что работа с детьми требует особого подхода. Он считает, что не стоит выделять детское искусство в отдельную категорию. Спектакль предлагает делиться с юными зрителями глубокими мыслями о любви и расставании, о счастье и горечи утраты. Подкрепляя эти идеи, режиссёр акцентирует внимание на том, что все мы — путешественники, которые ищут свой путь и получают уроки от каждого встреченного.

Приглашаем вас на спектакль, где каждый найдёт для себя что-то важное и значимое.

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Александр Поршин
Надежда Жарычева
Софья Шидловская
Наталья Кочетова
Дарья Юрская

Январь
17 января суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 2000 ₽

Фотографии

Удивительное путешествие кролика Эдварда

