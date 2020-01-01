Меню
Удивительное путешествие кролика Эдварда
Киноафиша Удивительное путешествие кролика Эдварда

Спектакль Удивительное путешествие кролика Эдварда

Кукольный спектакль про стойкого фарфорового зверя
Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Удивительное путешествие кролика Эдварда в Кукольном театре им. Вольховского

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда», основанный на знаменитой книге Кейт ДиКамилло. История рассказывает о детской игрушке, кролике по имени Эдвард Тюлейн, который «родился» в обеспеченной семье английских аристократов.

Судьба игрушки

Маленькая хозяйка Эдвард, девочка по имени Абилин, души в нем не чает. Однако сам кролик, будучи эгоистичным и самодовольным, не испытывает любви ни к кому, кроме себя. Этот его характер полностью изменится после неожиданного события.

Путешествие к себе

В ходе морского путешествия с родителями Эдварда случайно выбрасывает за борт. С этого момента начинаются его странствия, полные приключений и встреч с различными людьми — как добрыми, так и злыми, благородными и коварными. Каждая из встреч становится шагом на пути к пониманию себя и обретению души.

Тема и значение

Спектакль исследует важные темы любви, утраты и самооткрытия. Путешествие Эдварда становится не просто физическим, но и духовным, в процессе которого он выстраивает свою идентичность и находит живое трепетное сердце внутри себя.

Не пропустите возможность увидеть, как эта трогательная история оживает на сцене, наполняя зрителей надеждой и вдохновением.

Ноябрь
15 ноября суббота
11:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:30
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16 ноября воскресенье
11:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:30
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
18 ноября вторник
10:30
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 400 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 400 ₽

Фотографии

Удивительное путешествие кролика Эдварда

