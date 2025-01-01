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Удивительно счастливые люди
Киноафиша Удивительно счастливые люди

Спектакль Удивительно счастливые люди

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Удивительно счастливые люди»: комедия Кирилла Датешидзе о жизни и страстях. 

Приглашаем вас на спектакль «Удивительно счастливые люди» в режиссуре Кирилла Датешидзе. Эта комедия — уникальное сочетание произведений Чехова, Чайковского и Пушкина, которое подарит вам незабываемые эмоции.

Что вас ждет на спектакле?

«Жизнь наша пренеприятнейшая штука, но сделать ее прекрасной очень не трудно…» — именно под таким девизом разворачиваются события на сцене. Вы окажетесь в центре города Чернопупск, где познакомитесь с его колоритными жителями и их историями.

Истории о жизни

Спектакль расскажет о открытиях и разочарованиях, о страстях, которые кипят в нашей жизни. Вместе с героями вы будете смеяться, плакать и, возможно, даже станете участниками их увлекательных приключений.

Приходите и забудьте о буднях

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта! Приходите смеяться и плакать вместе с нами, и, как говорят наши герои, «…и жизнь ваша будет состоять из сплошного ликования!»

Режиссер
Кирилл Датешидзе
В ролях
Дмитрий Петрухин
Валерия Горская
Алиса Чичерина
Алина Гасинова
Нурислам Габбасов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:30 от 1600 ₽

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