Спекталь по пьесе «Железный всадник»

Приглашаем на спектакль «Удар судьбы» — творение артиста и режиссера Арсения Мыцыка, основанное на пьесе Алексея Житковского «Железный всадник». Премьера эскиза состоялась на IV Театральном фестивале LOFT в мае 2023 года, где были представлены сценические версии пьес Международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

Жанр и сюжет

Спектакль выполнен в трагикомическом жанре, сохраняя притчевость оригинальной пьесы. Действие разворачивается в один вечер на занятии по восточным единоборствам. В центре сюжета — учитель и ученик, встреча которых становится началом сложного поиска себя и своего пути.

Темы и идеи

Арсений Мыцык описывает эту историю как «историю одной тренировки», исследуя опасности, которые подстерегают на пути самопознания. Что произойдет, если в одной точке встретятся две заблудшие души? Какова вероятность «детонации», ведущей к трагедии?

Интересные факты

Пьеса «Железный всадник» стала финалистом международного конкурса «Большая Ремарка-2023». В спектакле участвуют Роман Зайдуллин и Булат Шамсутдинов, которые воплощают на сцене сложные и многогранные образы.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку, где метафоричность и утонченная сатира переплетаются в захватывающем действии.