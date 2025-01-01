«Удачи, Марк!» – Спектакль о подростковых переживаниях

В театре кукол состоится премьера спектакля «Удачи, Марк!», который предлагает глубокий разговор с подростками на языке современного искусства. История рассказывает о юном герое Марке, который приходит в новую школу, где все не так, как кажется на первый взгляд.

Сюжет

В новом учебном заведении Марк сталкивается с жесткими правилами и безразличием окружающих к его переживаниям. Любая ошибка может быть быстро распространена в социальных сетях, а дома родителям нет до него дела, так как они погружены в свои проблемы. В этом непростом мире Марк оказывается один на один с собой, безжалостно снимая маски с окружающих.

Команда создателей

Спектакль создан талантливой командой:

Автор: Ольга Шайдуллина

Ольга Шайдуллина Композитор: Ольга Шайдуллина

Ольга Шайдуллина Режиссер-постановщик: Антон Калипанов

Антон Калипанов Художник-постановщик и по костюмам: Екатерина Шиманович

Екатерина Шиманович Хореограф: Анна Закусова

Анна Закусова Художник по свету: Сергей Скорнецкий

Интересные факты

Спектакль «Удачи, Марк!» поднимает актуальные темы, такие как давление со стороны сверстников и социальные сети, что делает его особенно близким и понятным для молодежной аудитории. Это не только развлечение, но и возможность для зрителей задуматься о своих переживаниях и сложностях подросткового возраста.

Приходите на спектакль, чтобы поддержать Марка в его борьбе с трудностями и насладиться уникальным театральным опытом!