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Удачи, Марк!
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Киноафиша Удачи, Марк!

Спектакль Удачи, Марк!

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Режиссер Антон Калипанов
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Удачи, Марк!» – Спектакль о подростковых переживаниях

В театре кукол состоится премьера спектакля «Удачи, Марк!», который предлагает глубокий разговор с подростками на языке современного искусства. История рассказывает о юном герое Марке, который приходит в новую школу, где все не так, как кажется на первый взгляд.

Сюжет

В новом учебном заведении Марк сталкивается с жесткими правилами и безразличием окружающих к его переживаниям. Любая ошибка может быть быстро распространена в социальных сетях, а дома родителям нет до него дела, так как они погружены в свои проблемы. В этом непростом мире Марк оказывается один на один с собой, безжалостно снимая маски с окружающих.

Команда создателей

Спектакль создан талантливой командой:

  • Автор: Ольга Шайдуллина
  • Композитор: Ольга Шайдуллина
  • Режиссер-постановщик: Антон Калипанов
  • Художник-постановщик и по костюмам: Екатерина Шиманович
  • Хореограф: Анна Закусова
  • Художник по свету: Сергей Скорнецкий

Интересные факты

Спектакль «Удачи, Марк!» поднимает актуальные темы, такие как давление со стороны сверстников и социальные сети, что делает его особенно близким и понятным для молодежной аудитории. Это не только развлечение, но и возможность для зрителей задуматься о своих переживаниях и сложностях подросткового возраста.

Приходите на спектакль, чтобы поддержать Марка в его борьбе с трудностями и насладиться уникальным театральным опытом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:00 от 600 ₽

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