Удачи, Марк!
Киноафиша Удачи, Марк!

Спектакль Удачи, Марк!

Постановка
Красный факел 12+
Режиссер Алексей Крикливый
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Удачи, Марк!» — о лидерстве в жизни подростка

В жизни шестнадцатилетнего Марка настал важный момент — он начинает учебу в новой элитной школе. Теперь его окружает новый город, продвинутые учителя и обеспеченные одноклассники. Марк полон надежд: здесь все должно быть иначе, ведь он обещал маме, что справится. Однако как стать лидером, когда тебя оценивают по бренду кроссовок и количеству «лайков», а сам ты живешь в серой панельной квартире с отчимом?

Спектакль «Удачи, Марк!» поднимает актуальные темы, знакомые каждому подростку: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные конфликты и поиск себя. Взросление — сложный проект, и каждому подростку необходимо, чтобы рядом были близкие, которые поддержат и скажут: «Ты справишься».

Эмоции и человеческие ценности

Режиссер Алексей Крикливый описывает постановку как «очень эмоциональную, искреннюю историю, которая тронет и детей, и родителей». Спектакль затрагивает важнейшие аспекты человеческих ценностей: правду и ложь, силу и слабость. Он учит, как стать лидером не только в школе, но и в собственной жизни.

Музыкальное сопровождение

Музыкальный материал для спектакля создала композитор Ольга Шайдуллина. Музыка пестрит стилями, как плейлист современного подростка: здесь классика и поп соседствуют с роком, хип-хопом и рэпом. В спектакле участвуют музыканты оркестра Театра-Театра, что придаёт выступлению дополнительную глубину и энергетику.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный спектакль, который поможет задуматься о том, что значит быть лидером в нашем быстро меняющемся мире.

Фотографии

