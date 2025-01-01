Спектакль Удаҕан кыргыттар / Удаганки. Театр Олонхо (Якутск)

Спектакль «Удаганки» — волшебный мир якутского эпоса в Новом здании Театра Камала

Олонхо «Удаганки Уолумар и Айгыр», созданное знаменитым якутским сказителем XIX века Николаем Тихоновичем Абрамовым, впервые появилось на страницах в 1886 году. Позже, в 1929 году, оно было издано в серии «Образцы народной литературы якутов», подготовленной ученым Э. К. Пекарским. Это произведение считается одним из первых примеров якутского олонхо.

В 2013 году в Театре Олонхо состоялась постановка спектакля-олонхо «Удаганки», в режиссерском кресле которого сидела Степанида Борисова, народная артистка Российской Федерации и Республики Саха. Этот спектакль стал уникальным культурным событием, вобравшим в себя традиции и мифологию Якутии.

Сюжет

Сюжет «Удаганок» рассказывает о двух сестрах-удаганках, Уолумар и Айгыр, чьи магические способности превосходят умения шаманов-мужчин. Они живут в трех мирах: на Срединной земле, в Нижнем мире и на небе, где обитают небесные девы. Поворотный момент наступает, когда абаасы похищает старшую сестру Уолумар. Младшая сестра, Айгыр, использует свои уникальные духовные и магические силы, чтобы спасти её. Сестры мечтают стать обычными женщинами и испытать радость любви и материнства.

Сценическое исполнение

Спектакль гармонично сочетает традиции олонхо с современными сценическими приемами, что делает его доступным и интересным для зрителей. Простые декорации, такие как белая ткань, превращающаяся в разные элементы (урасу, снежную бурю, дом абаасы), создают волшебную атмосферу. Эстетика спектакля подкрепляется сочетанием тойука — пения и говорения текстов в определенном стихотворном ритме.

Пластические этюды, выделяющие фрагменты эпического повествования, используются для создания выразительных сцен. Например, комический момент, когда удаганки рожают, и из-под подолов выходят взрослые мужчины, «вылитые отцы», добавляет элемент юмора и легкости в спектакль.

Тематика и символика

«Удаганки» представляют собой глубокое исследование мира духов и предков, где каждый элемент спектакля имеет свое предназначение и символ. В нем используются основные атрибуты канонического олонхо: мировое древо, три мира и герои, способные путешествовать между ними.

Музыкальное оформление от Степаниды Борисовой включает звуки природы: плеск воды, шум ветра и звуки животных, что усиливает связь человека с природой, а также раскрывает темы противостояния добра и зла и силу женской души. Сестры, будучи не только удаганками, становятся хранительницами знаний и традиций, воплощая мудрость и любовь к родной земле.

Важно отметить, что в марте 2025 года спектакль «Удаганки» вошел в «Золотой фонд театральных постановок России», что подтверждает его значимость и популярность в мире театра.