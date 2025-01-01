Меню
Учителям Бориса Чайковского посвящается...
Учителям Бориса Чайковского посвящается...

Учителям Бориса Чайковского посвящается...

Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение учителям Бориса Чайковского

5 октября в Малом зале Московской консерватории в рамках концертной серии, посвященной 100-летию со дня рождения композитора Бориса Александровича Чайковского, пройдет уникальный концерт. Он будет посвящен выдающимся учителям композитора: Виссариону Шебалину, Дмитрию Шостаковичу и Николаю Мясковскому.

Каждый из этих великих педагогов оказал значительное влияние на формирование творческой личности Бориса Чайковского. Они отмечали его «недетскую серьезность, фантастическую пунктуальность и внутреннюю организованность», что лишний раз подтверждает высокий уровень подготовки молодого композитора.

Завета величайших педагогов

Борис Чайковский не только ценил профессиональные качества своих наставников, но и их личные качества. Он высоко оценивал способность учителей передавать свой опыт и методику преподавания через собственное поведение. «Будьте рыцарем своего искусства!» — этот завет Дмитрия Шостаковича стал жизненным принципом Чайковского.

Программа концерта

В программе концерта прозвучит Трио для фортепиано, скрипки и виолончели, написанное Борисом Чайковским в 1953 году, получившее высокую оценку от Шостаковича. Также будут представлены сочинения его учителей: сонаты Виссариона Шебалина, Николая Мясковского и Дмитрия Шостаковича.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Александр Рамм — лауреат Премии Президента РФ (виолончель)
  • Гайк Казазян — лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель международного конкурса Classic Violin Olympus (скрипка)
  • Мария Андреева — лауреат IX и XX Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского (фортепиано)

Концерт будет вести профессор МГК им. П.И. Чайковского Иван Соколов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Расписание

5 октября
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 400 ₽

