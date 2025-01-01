Встреча в память о Олеге Табакове

На Новой сцене Александринского театра пройдет уникальная встреча в рамках цикла «Учителя», посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося артиста и режиссера Олега Павловича Табакова. Мероприятие состоится при участии известных театральных деятелей: Валерия Фокина, Авангарда Леонтьева, Сергея Газарова, Андрея Смолякова и Евгения Миронова.

Педагогическая деятельность Олега Табакова

Олег Табаков начал активно заниматься педагогикой в возрасте 39 лет, поставив акцент на раннюю профессионализацию будущих артистов. Он собрал группу единомышленников-волонтеров, среди которых выделялись Валерий Фокин и Авангард Леонтьев.

В начале 1974 года Табаков объявил конкурс среди старшеклассников Москвы, желающих обучаться актерскому мастерству. На экзаменационные туры записались более трех с половиной тысяч детей, но лишь 49 из них были отобраны для обучения, которое проходило в Дворце пионеров им. Н.К. Крупской.

Вклад Табакова в развитие театра

Через два года, в 1976, восемь лучших выпускников продолжили обучение на первом актерском курсе в ГИТИСе под руководством Табакова. Эти молодые артисты, среди которых были Сергей Газаров и Андрей Смоляков, стали основой «Табакерки» — знаменитого театра, который оставил заметный след в истории русского театра.

Евгений Миронов также получил образование у Олега Табакова и Авангарда Леонтьева в Школе-студии МХАТ, выпустившись в 1990 году. Он впоследствии служил в Театре-студии под руководством Табакова и в МХТ им. Чехова, который Олег Павлович возглавлял до своего ухода в 2018 году.

Цикл «Учителя»

Проект Александринского театра «Учителя» представляет собой серию встреч, посвященных легендарным российским актерам, режиссерам и театральным деятелям. Эти мероприятия становятся важным вкладом в сохранение и развитие театральной культуры, указывая на глубокие связи между поколениями артистов.