Учителя и ученики
Учителя и ученики

Учителя и ученики

0+
0+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Нижегородских Заповедных кварталах

Приглашаем вас на удивительный концерт, в котором собраны талантливые исполнители Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Эта музыкальная встреча подарит зрителям вечер великолепного вокального искусства и классической музыки.

Участники концерта

  • Анна Литвин – меццо-сопрано, лауреат многочисленных российских конкурсов, солистка Международного оперного фестиваля «Камерная опера в замке Райнсберг» в Германии и фестиваля «Две страны – одна музыка» в Хельсинки.
  • Сун На – сопрано, студентка класса старшего преподавателя А.А. Литвина.
  • Эльвира Кильдеева – меццо-сопрано, студентка Нижегородской государственной консерватории и солистка Государственного камерного хора Республики Мордовия.
  • Максим Папулов – баритон, студент и лауреат II степени Международного конкурса «Musica Classica».

Музыкант за фортепиано

Концертное исполнение обеспечит Анастасия Богданович, заслуженный доцент, обладатель медали «Наше наследие» имени Г.В. Свиридова и лауреат Всероссийских и международных конкурсов.

Интересные факты

Анна Литвин, помимо своей деятельности в России, запомнилась как участница нескольких международных фестивалей, где представляла нашу страну. Эльвира Кильдеева и Максим Папулов также активно участвуют в конкурсах и имеют за плечами ряд достижений на сценах различных фестивалей.

Этот концерт станет не только великолепной возможностью насладиться музыкой, но и поддержать молодых исполнителей, которые с каждым выступлением становятся все лучше!





Нижний Новгород, 23 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
18:00

