Учителя и ученики

Приглашаем вас на удивительный концерт, в котором собраны талантливые исполнители Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Эта музыкальная встреча подарит зрителям вечер великолепного вокального искусства и классической музыки.
Концертное исполнение обеспечит Анастасия Богданович, заслуженный доцент, обладатель медали «Наше наследие» имени Г.В. Свиридова и лауреат Всероссийских и международных конкурсов.
Анна Литвин, помимо своей деятельности в России, запомнилась как участница нескольких международных фестивалей, где представляла нашу страну. Эльвира Кильдеева и Максим Папулов также активно участвуют в конкурсах и имеют за плечами ряд достижений на сценах различных фестивалей.
Этот концерт станет не только великолепной возможностью насладиться музыкой, но и поддержать молодых исполнителей, которые с каждым выступлением становятся все лучше!