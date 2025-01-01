Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Учитель-ученик
Билеты от 500₽
Киноафиша Учитель-ученик

Учитель-ученик

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт «Учитель-ученик» в зале «Стравинский»

Приглашаем вас на III Молодежную программу оперных артистов театра «Геликон-опера» под названием «Учитель-ученик». Это захватывающее событие позволит окунуться в мир оперного искусства и услышать знаменитые арии и дуэты в исполнении талантливых молодых артистов и их опытных наставников.

Создатели концерта

Режиссером выступит заслуженный работник культуры России Галина Тимакова. Художник по свету – Владислав Александров, а хореографом – Ксения Лисанская. Концертмейстеры: заслуженная артистка России Наталья Арутюнова, а также Владимир Родионов, Сергей Чечетко, Ирина Ковалева и Дарья Ракитянская.

Исполнители

На сцене вы увидите молодых артистов, которые находятся на пути к заветной мечте — стать величайшими исполнителями оперы. В программе участвуют:

  • Александр Быков (меццо-сопрано)
  • Даниил Гаркунов (тенор)
  • Елисей Лаптев (бас)
  • Кирилл Попов (тенор)
  • Даниил Санитар (баритон)
  • Юлия Ситникова (сопрано)
  • Наталья Смирнова (сопрано)
  • Егор Федоров (бас)
  • Наталья Чернова (сопрано)
  • Клементс Алексанс (баритон)

Каждый из этих исполнителей представит публике свои таланты, и вы сможете сделать свои собственные выводы о будущих звездах оперной сцены.

Поддержка программы

Молодежная программа оперных артистов осуществляется театром «Геликон-опера» в сотрудничестве с АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Особая благодарность Русскому музыкальному обществу за поддержку!

Не упустите возможность насладиться великолепными выступлениями и поддержать начинающих артистов, стремящихся к вершинам оперного мастерства.

Купить билет на концерт Учитель-ученик

Помощь с билетами
Апрель
7 апреля вторник
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 500 ₽

В ближайшие дни

Beautiful Boys
16+
Инди
Beautiful Boys
21 марта в 20:00 Пространство Tau
от 1800 ₽
Stand Up Лучшие
18+
Юмор
Stand Up Лучшие
24 января в 23:59 Stand Up Патрики
от 555 ₽
Ночь Рока. Rocklike
18+
Рок
Ночь Рока. Rocklike
4 января в 23:30 16 тонн
от 750 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше