Приглашаем вас на III Молодежную программу оперных артистов театра «Геликон-опера» под названием «Учитель-ученик». Это захватывающее событие позволит окунуться в мир оперного искусства и услышать знаменитые арии и дуэты в исполнении талантливых молодых артистов и их опытных наставников.
Режиссером выступит заслуженный работник культуры России Галина Тимакова. Художник по свету – Владислав Александров, а хореографом – Ксения Лисанская. Концертмейстеры: заслуженная артистка России Наталья Арутюнова, а также Владимир Родионов, Сергей Чечетко, Ирина Ковалева и Дарья Ракитянская.
На сцене вы увидите молодых артистов, которые находятся на пути к заветной мечте — стать величайшими исполнителями оперы. В программе участвуют:
Каждый из этих исполнителей представит публике свои таланты, и вы сможете сделать свои собственные выводы о будущих звездах оперной сцены.
Молодежная программа оперных артистов осуществляется театром «Геликон-опера» в сотрудничестве с АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Особая благодарность Русскому музыкальному обществу за поддержку!
Не упустите возможность насладиться великолепными выступлениями и поддержать начинающих артистов, стремящихся к вершинам оперного мастерства.