Концерт «Учитель-ученик» в зале «Стравинский»

Приглашаем вас на III Молодежную программу оперных артистов театра «Геликон-опера» под названием «Учитель-ученик». Это захватывающее событие позволит окунуться в мир оперного искусства и услышать знаменитые арии и дуэты в исполнении талантливых молодых артистов и их опытных наставников.

Создатели концерта

Режиссером выступит заслуженный работник культуры России Галина Тимакова. Художник по свету – Владислав Александров, а хореографом – Ксения Лисанская. Концертмейстеры: заслуженная артистка России Наталья Арутюнова, а также Владимир Родионов, Сергей Чечетко, Ирина Ковалева и Дарья Ракитянская.

Исполнители

На сцене вы увидите молодых артистов, которые находятся на пути к заветной мечте — стать величайшими исполнителями оперы. В программе участвуют:

Александр Быков (меццо-сопрано)

Даниил Гаркунов (тенор)

Елисей Лаптев (бас)

Кирилл Попов (тенор)

Даниил Санитар (баритон)

Юлия Ситникова (сопрано)

Наталья Смирнова (сопрано)

Егор Федоров (бас)

Наталья Чернова (сопрано)

Клементс Алексанс (баритон)

Каждый из этих исполнителей представит публике свои таланты, и вы сможете сделать свои собственные выводы о будущих звездах оперной сцены.

Поддержка программы

Молодежная программа оперных артистов осуществляется театром «Геликон-опера» в сотрудничестве с АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Особая благодарность Русскому музыкальному обществу за поддержку!

Не упустите возможность насладиться великолепными выступлениями и поддержать начинающих артистов, стремящихся к вершинам оперного мастерства.