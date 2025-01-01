Меню
Учитель танцев
Киноафиша Учитель танцев

Спектакль Учитель танцев

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Учитель танцев» по мотивам Лопе де Вега в Театре Глобус

Для большинства любовных историй свадьба – финал повествования. Но в нашем спектакле это лишь начало! Главный герой Альдемаро, оказавшись на чужой свадьбе, влюбляется в дочь богатого и знатного сеньора.

Фабула спектакля

Под вымышленным именем Альдемаро устраивается учителем танцев в дом отца своей возлюбленной. С этого момента начинается напряженная борьба за счастье между любовью и социальными преградами.

Испанские страсти и танцы

Нас ждут захватывающие испанские страсти и любовные интриги, которые закрутятся в ритме неоновых танцев под музыку Daft Punk. Этот музыкальный выбор придает спектаклю уникальный современный оттенок.

Интересные факты

  • Спектакль сочетает элементы драмы и комедии, что делает его интересным для широкой аудитории.
  • Танцы в спектакле исполняют профессиональные артисты, что гарантирует высокое качество исполнения.

Приходите на спектакль «Учитель танцев» и станьте свидетелями этой уникальной истории любви, которая будет захватывать дух от начала и до конца!

Купить билет на спектакль Учитель танцев

Январь
Февраль
27 января вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
15 февраля воскресенье
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽

Фотографии

Учитель танцев Учитель танцев Учитель танцев Учитель танцев Учитель танцев Учитель танцев Учитель танцев Учитель танцев

