Спектакль «Учитель танцев» по мотивам Лопе де Вега в Театре Глобус

Для большинства любовных историй свадьба – финал повествования. Но в нашем спектакле это лишь начало! Главный герой Альдемаро, оказавшись на чужой свадьбе, влюбляется в дочь богатого и знатного сеньора.

Фабула спектакля

Под вымышленным именем Альдемаро устраивается учителем танцев в дом отца своей возлюбленной. С этого момента начинается напряженная борьба за счастье между любовью и социальными преградами.

Испанские страсти и танцы

Нас ждут захватывающие испанские страсти и любовные интриги, которые закрутятся в ритме неоновых танцев под музыку Daft Punk. Этот музыкальный выбор придает спектаклю уникальный современный оттенок.

Интересные факты

Спектакль сочетает элементы драмы и комедии, что делает его интересным для широкой аудитории.

Танцы в спектакле исполняют профессиональные артисты, что гарантирует высокое качество исполнения.

Приходите на спектакль «Учитель танцев» и станьте свидетелями этой уникальной истории любви, которая будет захватывать дух от начала и до конца!