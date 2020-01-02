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Училка XXII века
Киноафиша Училка XXII века

Спектакль Училка XXII века

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Трогательная история по фантастической пьесе Виктора Ольшанского для всех возрастов

Спектакль «Училка XXII века» погружает в мир будущего, где технологии вытеснили человеческие эмоции. В этом техногенном обществе телевидение парализует волю, а дети обучаются антропоморфными роботами.

История подростка и робота-учителя
Главный герой, 14-летний подросток, страдающий от одиночества и непонимания, получает нового робота «училку». Однако неожиданно для себя он находит в ней настоящего друга, ведь под маской машины скрывается живая женщина, всегда мечтавшая быть учительницей.

Трогательная и поучительная история
Спектакль сочетает в себе элементы фантастики, юмора и трогательных моментов, обращая внимание на важность человеческих отношений и стремление к пониманию в мире, поглощённом технологиями.

Режиссер
Виктор Ольшанский
В ролях
Людмила Задонская
Вера Зудина
Артемий Поляков
Андрей Домнин

Фотографии

Училка XXII века Училка XXII века Училка XXII века Училка XXII века Училка XXII века
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