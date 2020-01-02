Трогательная история по фантастической пьесе Виктора Ольшанского для всех возрастов

Спектакль «Училка XXII века» погружает в мир будущего, где технологии вытеснили человеческие эмоции. В этом техногенном обществе телевидение парализует волю, а дети обучаются антропоморфными роботами.

История подростка и робота-учителя

Главный герой, 14-летний подросток, страдающий от одиночества и непонимания, получает нового робота «училку». Однако неожиданно для себя он находит в ней настоящего друга, ведь под маской машины скрывается живая женщина, всегда мечтавшая быть учительницей.

Трогательная и поучительная история

Спектакль сочетает в себе элементы фантастики, юмора и трогательных моментов, обращая внимание на важность человеческих отношений и стремление к пониманию в мире, поглощённом технологиями.