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Училка из будущего
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Спектакль Училка из будущего

Постановка
Комедианты 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Училка из будущего» в театре «Комедианты»

Сюжет

В будущем, где технологии достигли невиданных высот, школьное образование больше не требует посещения учебных заведений. Учебный процесс проходит в домашних условиях под руководством индивидуального обучающего робота, который содержит всю необходимую информацию. В таком мире живые учителя становятся ненужными.

Бывшая учительница Нэнси Аллен, решившая испытать судьбу в новом амплуа, устраивается в семью четырнадцатилетнего Марка под видом домашнего обучающего робота. Семья, живущая в будущем, состоит из отца, который большую часть времени проводит на работе, и матери, проводящей свободное время за просмотром телепередач.

Конфликт

Отношения между живым «роботом» и юным представителем технологической эпохи складываются непросто. Нэнси вскоре обнаруживает, что детям нужен не просто робот, способный предоставлять информацию, а настоящий учитель, который может привнести в их жизнь опыт, мысли и эмоции. Робот не способен стать другом и советчиком, необходимым для формирования полноценной личности.

Что ожидать

Спектакль поднимает важные вопросы о значении человеческого взаимодействия и роли настоящего учителя в жизни ребенка. Этот сюжет заставляет задуматься о том, что настоящая ценность образования не в информации, а в человеческом тепле и поддержке.

Режиссер
Алексей Исполатов
В ролях
Сергей Бледных
Роман Притула
Станислав Воронецкий
Екатерина Белова
Анна Загребна

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
12:00 от 750 ₽

Фотографии

Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего Училка из будущего

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