Ученые женщины
Киноафиша Ученые женщины

Спектакль Ученые женщины

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Высокая комедия Мольера на цене Школы драматического искусства в Москве

«Знаменитый Мольер не обманул надежд, которые заронил в нас четыре года назад, пообещав представить в Пале-Рояле в совершенстве отделанную комическую пьесу своего сочинения», — отмечает Донно де Визе, французский журналист и королевский историк.

Мольер долго работал над пьесой, покоряя вершины стиля. Его комедия напоминает словесный балет, который восхищает как знатоков, так и неискушённых зрителей. «Учёные женщины» не только забавляют неожиданными ситуациями и контрастами колких реплик, но и смешат тяжеловесными сентенциями добряка Кризаля.

Сатира на лжеученых

Мольер беспощадно сводит счеты с лжеучеными и претенциозными рифмоплетами. Он рисует тонкую карикатуру на образованных людей XVII века, в которой можно легко узнать современников. Главным героем здесь является смех. По словам режиссера Игоря Яцко, «Учёные женщины» относятся к жанру высокой комедии, а главной мишенью насмешек становятся мелкие буржуа, щеголяющие своей образованностью, за которой скрывается недостаток ума.

Пьеса затрагивает темы любви, дружбы, верности и чести, и искажает картину мира, изображая ее в комическом свете. Перед зрителями предстаёт призрак Тартюфа — «трижды дурак» Триссотен, который в финале распадается как мыльный пузырь под оглушительный смех публики.

Молодое поколение на сцене

В спектакле заняты исключительно молодые артисты — недавние студенты педагога по актерскому мастерству, заслуженного артиста РФ Игоря Яцко. Их свежий подход и энергия придают постановке особую динамику и привлекательность.

Не пропустите шанс увидеть «Учёных женщин» Мольера — спектакль, который оставит вас с легким сердцем и улыбкой на губах!

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Галина Селякова
Арина Федосенко
Анастасия Фурсова
Роман Долгушин
Ксения Копылова

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 1000 ₽

