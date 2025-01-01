Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ученик лицея
Билеты от 800₽
Киноафиша Ученик лицея

Спектакль Ученик лицея

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Пушкин — символ нашего национального самосознания, центр нашей культуры, и именно потому спектакль об этом великом поэте России появился в репертуаре Московского государственного историко-этнографического театра. Жизнь и судьба Александра Сергеевича неоднократно становилась предметом изучения сцены. Теперь и МГИЭТ стал участником создания сценической летописи его жизни. Михаил Александрович Мизюков открыл для всех нас пьесу Андрея Платонова «Ученик лицея», написанную в 1950 году и знакомящую зрителя с прекрасным периодом юности Пушкина — периодом его обучения в Царскосельском лицее, ставшим временем пылких юношеских мечтаний и первых стихотворных опытов. Собственно говоря, Пушкин здесь — ровесник тех юных школьников, которые придут сегодня в зрительный зал. Итак, в 1811 году Пушкин поступает в Царскосельский лицей. Здесь его лучшими друзьями становятся Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер. Лицеисты жадно интересовались событиями того времени, тайком читали запрещенные книги, мечтали о вольности и преобразовании России. Они дружили пылко и страстно, сохранив свою дружбу на всю жизнь. Во время учебы в лицее Пушкин создал 120 стихотворений, его талант был по достоинству оценен известными писателями, а сам он имел необычайный авторитет среди товарищей. По ходу сюжета мы знакомимся с его ближайшим окружением, попадая в петербургский дом сестры Пушкина Ольги Сергеевны. Видим его няню Арину Родионовну, которая была самой большой душевной привязанностью поэта и заменила ему мать. Увидим мы и дядю Пушкина Василия Львовича, а также знаменитого друга Пушкина Петра Чаадаева. Встретимся и с известным поэтом Василием Андреевичем Жуковским, высоко ценившим стихи юного Александра. Нам предстоит окунуться в настоящую атмосферу лицейской жизни, воссозданную живо и точно. Увидеть воочию знаменитых лицейских друзей Пушкина — Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера и Антона Дельвига — которых мы узнаем ближе и, несомненно полюбим.

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Дмитрий Сергин
Светлана Щеголькова
Виктор Присмотров
Сергей Васильев
Олег Гусев

Купить билет на спектакль Ученик лицея

Помощь с билетами
Ноябрь
23 ноября воскресенье
18:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽

В ближайшие дни

Собачье сердце
16+
Драма
Собачье сердце
26 декабря в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Малышам-ребятам о сказочных зверятах
0+
Детский Иммерсивный
Малышам-ребятам о сказочных зверятах
31 октября в 18:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
3 января в 15:30 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше