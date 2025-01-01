Спектакль Ученик лицея

Пушкин — символ нашего национального самосознания, центр нашей культуры, и именно потому спектакль об этом великом поэте России появился в репертуаре Московского государственного историко-этнографического театра. Жизнь и судьба Александра Сергеевича неоднократно становилась предметом изучения сцены. Теперь и МГИЭТ стал участником создания сценической летописи его жизни. Михаил Александрович Мизюков открыл для всех нас пьесу Андрея Платонова «Ученик лицея», написанную в 1950 году и знакомящую зрителя с прекрасным периодом юности Пушкина — периодом его обучения в Царскосельском лицее, ставшим временем пылких юношеских мечтаний и первых стихотворных опытов. Собственно говоря, Пушкин здесь — ровесник тех юных школьников, которые придут сегодня в зрительный зал. Итак, в 1811 году Пушкин поступает в Царскосельский лицей. Здесь его лучшими друзьями становятся Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер. Лицеисты жадно интересовались событиями того времени, тайком читали запрещенные книги, мечтали о вольности и преобразовании России. Они дружили пылко и страстно, сохранив свою дружбу на всю жизнь. Во время учебы в лицее Пушкин создал 120 стихотворений, его талант был по достоинству оценен известными писателями, а сам он имел необычайный авторитет среди товарищей. По ходу сюжета мы знакомимся с его ближайшим окружением, попадая в петербургский дом сестры Пушкина Ольги Сергеевны. Видим его няню Арину Родионовну, которая была самой большой душевной привязанностью поэта и заменила ему мать. Увидим мы и дядю Пушкина Василия Львовича, а также знаменитого друга Пушкина Петра Чаадаева. Встретимся и с известным поэтом Василием Андреевичем Жуковским, высоко ценившим стихи юного Александра. Нам предстоит окунуться в настоящую атмосферу лицейской жизни, воссозданную живо и точно. Увидеть воочию знаменитых лицейских друзей Пушкина — Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера и Антона Дельвига — которых мы узнаем ближе и, несомненно полюбим.