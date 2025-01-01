Спектакль Ученая семейка и квадрокоптер

«Ученая семейка и квадрокоптер» — это увлекательное научное шоу для всей семьи, где зрителей ждет встреча с удивительными экспериментами, веселыми конкурсами и захватывающими моментами, связанными с новейшими технологиями.
Главные герои
В центре внимания — изобретательная и дружная семья ученых, которая всегда находит приключения и интересные задачи для решения. На этот раз им предстоит использовать свои знания, чтобы управлять новейшим квадрокоптером и преодолевать неожиданные трудности.
Что вас ждет
Для кого
Шоу будет интересно детям в возрасте от 6 до 12 лет, а также их родителям, которые хотят провести время с пользой и весельем.
Почему стоит посетить
Это уникальная возможность увидеть, как наука становится увлекательной и доступной, а современные технологии могут быть и развлекательными, и образовательными.