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Ученая семейка и квадрокоптер
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ученая семейка и квадрокоптер

Спектакль Ученая семейка и квадрокоптер

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Интерактивное шоу для всей семьи

«Ученая семейка и квадрокоптер» — это увлекательное научное шоу для всей семьи, где зрителей ждет встреча с удивительными экспериментами, веселыми конкурсами и захватывающими моментами, связанными с новейшими технологиями.

Главные герои

В центре внимания — изобретательная и дружная семья ученых, которая всегда находит приключения и интересные задачи для решения. На этот раз им предстоит использовать свои знания, чтобы управлять новейшим квадрокоптером и преодолевать неожиданные трудности.

Что вас ждет

  • Научные эксперименты: веселые и познавательные опыты, которые покажут удивительные свойства привычных вещей.
  • Интерактивные задания: дети смогут принять участие в конкурсах и испытаниях, которые проверят их находчивость и знания.
  • Квадрокоптер в действии: демонстрация современных технологий в действии, полеты и трюки под управлением ученой семейки.
  • Развлечение и обучение: программа поможет детям узнать много нового и расширить кругозор в области науки и техники.

Для кого

Шоу будет интересно детям в возрасте от 6 до 12 лет, а также их родителям, которые хотят провести время с пользой и весельем.

Почему стоит посетить

Это уникальная возможность увидеть, как наука становится увлекательной и доступной, а современные технологии могут быть и развлекательными, и образовательными.

В ролях
Павел Михайлов
Ивонна Пан
Ольга Волкова
Виктор Цекало

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
31 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
2 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
9 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 1500 ₽ 13:05 от 1500 ₽
11 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
19 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
20 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
13 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
27 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
11 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
25 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
8 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
22 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
6 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
10 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
11 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
7 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
8 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
7 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
8 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
21 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
4 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
18 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
2 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
16 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽

Фотографии

Ученая семейка и квадрокоптер Ученая семейка и квадрокоптер Ученая семейка и квадрокоптер Ученая семейка и квадрокоптер

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