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Ученая семейка и Искусственный интеллект!
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ученая семейка и Искусственный интеллект!

Спектакль Ученая семейка и Искусственный интеллект!

Продолжительность 1 час
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Научный интерактивный спектакль для детей 

Добро пожаловать в четвертый сезон Камерного Научного Интерактивного Семейного Познавательного спектакля на Арбате! На этот раз Ученая семейка приглашает юных исследователей в увлекательное путешествие, посвященное подготовке к Новому году.

Новая история и необычные подарки

В этом сезоне дети станут свидетелями того, как дедушка Иван Степанович, энергичный ученый и испытатель, проводит эксперименты с Искусственным Интеллектом. Его верные помощники — внук Миша, конструктивный критик, и внучка Лиза, начинающий блогер — тоже полны увлечения. Бабушка Мария Ивановна, всегда готовая поддержать дедушку в его научных изысканиях, добавляет атмосферу тепла и уюта.

Праздник для юных ученых

Юные зрители попадут в атмосферу семейного праздника, пройдут хороводом вокруг виртуальной ёлки и узнают, что такое Искусственный Интеллект. Научные эксперименты, проводимые в спектакле, не только развлекут, но и разовьют в детях любознательность и стремление к открытиям. Спектакль создан с участием научных консультантов, которые помогли сделать сложные вещи простыми и веселыми.

Семейные ценности и взаимодействие

Здесь найдется место и для родителей: им будут предложены возможности выдвинуть свои версии научных экспериментов. Камерный зал идеален для такого представления — актеры находятся на расстоянии вытянутой руки от детей!

Условия участия

Всего 20 деток участвуют в каждом сеансе. Дети сидят на удобных креслах-мешках в два ряда, а родители располагаются на мягких стульях со свободной рассадкой. Вип места на удобных диванах предназначены как для взрослых, так и для детей, что позволяет всей семье сидеть вместе.

Рекомендуемый возраст для участников — 4-10 лет. Вход в зал осуществляется за 5 минут до начала спектакля, поэтому не приезжайте задолго. Мы ждем самых продвинутых детей и их родителей в гости!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
30 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
6 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
7 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
17 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
18 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
24 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
25 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
31 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
1 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
9 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
17 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
25 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
29 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
3 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
6 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
14 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
22 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
30 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
3 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
11 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
19 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
27 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
1 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
9 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
17 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
25 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
29 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:40 от 5000 ₽
24 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
25 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
21 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
22 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
14 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
21 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
22 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
28 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
11 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
25 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
9 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽

В ближайшие дни

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Волшебная прогулка
1 августа в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
16+
Мюзикл
Паганини
22 сентября в 19:30 КЦ «Меридиан»
от 800 ₽
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0+
Цирк
Музыка Победы
23 августа в 14:00 Цирк Никулина на Цветном бульваре
от 1500 ₽
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