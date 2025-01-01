Спектакль Ученая семейка и Искусственный интеллект!

Научный интерактивный спектакль для детей

Добро пожаловать в четвертый сезон Камерного Научного Интерактивного Семейного Познавательного спектакля на Арбате! На этот раз Ученая семейка приглашает юных исследователей в увлекательное путешествие, посвященное подготовке к Новому году.

Новая история и необычные подарки

В этом сезоне дети станут свидетелями того, как дедушка Иван Степанович, энергичный ученый и испытатель, проводит эксперименты с Искусственным Интеллектом. Его верные помощники — внук Миша, конструктивный критик, и внучка Лиза, начинающий блогер — тоже полны увлечения. Бабушка Мария Ивановна, всегда готовая поддержать дедушку в его научных изысканиях, добавляет атмосферу тепла и уюта.

Праздник для юных ученых

Юные зрители попадут в атмосферу семейного праздника, пройдут хороводом вокруг виртуальной ёлки и узнают, что такое Искусственный Интеллект. Научные эксперименты, проводимые в спектакле, не только развлекут, но и разовьют в детях любознательность и стремление к открытиям. Спектакль создан с участием научных консультантов, которые помогли сделать сложные вещи простыми и веселыми.

Семейные ценности и взаимодействие

Здесь найдется место и для родителей: им будут предложены возможности выдвинуть свои версии научных экспериментов. Камерный зал идеален для такого представления — актеры находятся на расстоянии вытянутой руки от детей!

Условия участия

Всего 20 деток участвуют в каждом сеансе. Дети сидят на удобных креслах-мешках в два ряда, а родители располагаются на мягких стульях со свободной рассадкой. Вип места на удобных диванах предназначены как для взрослых, так и для детей, что позволяет всей семье сидеть вместе.

Рекомендуемый возраст для участников — 4-10 лет. Вход в зал осуществляется за 5 минут до начала спектакля, поэтому не приезжайте задолго. Мы ждем самых продвинутых детей и их родителей в гости!