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Билеты от 400₽
Киноафиша "Учат в школе..." Оркестр Кинематографии, С. Скрипка (дирижёр)

"Учат в школе..." Оркестр Кинематографии, С. Скрипка (дирижёр)

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

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Вечеринка
Почта любви
24 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
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28 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
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