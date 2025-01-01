Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уцелевший
Киноафиша Уцелевший

Спектакль Уцелевший

18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по роману Чака Паланика в театре «OST»

Театр «OST» представляет уникальный спектакль, основанный на романе Чака Паланика, известного своей культовой книгой «Бойцовский клуб». В центре сюжета – бортовой самописец рейса 2039, который раскрывает жизнь Тендера Брэнсона, последнего уцелевшего из исчезнувшего религиозного культа.

Путь к самопознанию

После массового самоубийства общины перед Тендером встает вопрос о свободе выбора. Он проходит путь от простого уборщика до религиозной сенсации, сталкиваясь с непростыми моральными дилеммами. Может ли отсутствие выбора быть лишь иллюзией? И если вера разрушает, то что остается – жить или умереть, стать мессией или убийцей?

Трудные вопросы

Зрителю предстоит погрузиться в размышления о личной ответственности и о том, кого мы виним за разрушение своей жизни. За полтора часа спектакля продемонстрируются не только внутренние переживания героя, но и более широкие философские вопросы, актуальные в современном мире.

Создание спектакля

Инсценировка выполнена Даниилом Гурским, а режиссером выступила Лиза Остропико. Все роли в спектакле исполняет талантливая Алина Сураева. Художник по свету – Фима Осипов, motiondesign создан Саввой Мазиным, а видеографом выступил Евгений Остропико.

Не упустите возможность увидеть этот провокационный спектакль, который заставит вас задуматься над важнейшими жизненными вопросами.

Режиссер
Лиза Остропико
В ролях
Алина Сураева

Купить билет на спектакль Уцелевший

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
от 1500 ₽

Фотографии

Уцелевший Уцелевший Уцелевший Уцелевший Уцелевший Уцелевший

В ближайшие дни

Идеальный муж
12+
Комедия
Идеальный муж
24 февраля в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Дама Пик
16+
Мюзикл
Дама Пик
13 января в 19:00 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Сон об осени
18+
Драма
Сон об осени
19 декабря в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше