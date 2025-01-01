Спектакль Уцелевший

Спектакль по роману Чака Паланика в театре «OST»

Театр «OST» представляет уникальный спектакль, основанный на романе Чака Паланика, известного своей культовой книгой «Бойцовский клуб». В центре сюжета – бортовой самописец рейса 2039, который раскрывает жизнь Тендера Брэнсона, последнего уцелевшего из исчезнувшего религиозного культа.

Путь к самопознанию

После массового самоубийства общины перед Тендером встает вопрос о свободе выбора. Он проходит путь от простого уборщика до религиозной сенсации, сталкиваясь с непростыми моральными дилеммами. Может ли отсутствие выбора быть лишь иллюзией? И если вера разрушает, то что остается – жить или умереть, стать мессией или убийцей?

Трудные вопросы

Зрителю предстоит погрузиться в размышления о личной ответственности и о том, кого мы виним за разрушение своей жизни. За полтора часа спектакля продемонстрируются не только внутренние переживания героя, но и более широкие философские вопросы, актуальные в современном мире.

Создание спектакля

Инсценировка выполнена Даниилом Гурским, а режиссером выступила Лиза Остропико. Все роли в спектакле исполняет талантливая Алина Сураева. Художник по свету – Фима Осипов, motiondesign создан Саввой Мазиным, а видеографом выступил Евгений Остропико.

Не упустите возможность увидеть этот провокационный спектакль, который заставит вас задуматься над важнейшими жизненными вопросами.