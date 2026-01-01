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Убийство в Восточном экспрессе
Киноафиша Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

12+
Возраст 12+

О концерте

Литературный концерт в исполнении Даниила Спиваковского

В Органном зале Пермской краевой филармонии пройдет вечер по мотивам книги Агаты Кристи. В исполнении Даниила Спиваковского (художественное слово) и Оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина, этот спектакль особенно понравится поклонникам детективов и любителям театрального искусства.

Зрителей ждет захватывающее расследование одной из самых известных детективных историй всех времен — «Убийство в восточном экспрессе». Музыка, исполняемая Оркестром русских народных инструментов имени В. А. Салина, добавит драматизма, усилит напряжение и обострит конфликты, делая действие волнующим и зрелищным.

Сюжет и персонажи

Роман, написанный Агатой Кристи в 1934 году, стал культовым произведением. В центре сюжета — загадочное убийство, совершенное в одном из самых роскошных поездов Европы, следовавшем из Стамбула во французский Кале. Убийца заперт вместе со своими жертвами в поезде в окружении заснеженных гор. Никто не может войти или выйти, а значит, преступник — один из респектабельных пассажиров.

Интересный факт: в поезде ровно столько же пассажиров, сколько заседателей в суде присяжных, а на теле убитого американского бизнесмена Рэтчетта также ровно двенадцать ран. Сэмюэль Рэтчетт — безжалостный преступник, ранее похитивший и убивший маленькую девочку Дейзи Армстронг. Каждый из двенадцати пассажиров имеет мотив, но у всех есть идеальное алиби.

И только блестящий талант и непревзойденная логика знаменитого сыщика Эркюля Пуаро смогут раскрыть это преступление.

Искусство перевоплощения

Даниил Спиваковский, заслуженный артист России, обладает уникальным даром перевоплощения. В своем моноспектакле он создает галерею образов — от проницательного Эрклю Пуаро до каждого из двенадцати подозреваемых. Захватывающая игра Спиваковского, насыщенная тонким психологизмом и достоверностью, делает каждую сцену волнующей.

Концертная программа обещает стать увлекательным и интригующим погружением в мир детективного расследования!

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б

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