Убийство конферансье
Киноафиша Убийство конферансье

Спектакль Убийство конферансье

6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
О концерте/спектакле

«Выстрел за кулисами»: детектив с нотами классики

Детективы притягивают зрителей своей интригой, побуждая к расследованию. Они заставляют нас внимательно следить за деталями, разгадывать психологию героев и искать мотивы. Каждое слово, каждый взгляд или случайный жест — это улика, и вы, как настоящий сыщик, пытаетесь опередить автора, чтобы первым разгадать тайну.

Театральный вечер, который пошел не по плану

Париж. Русская антреприза. В зале аншлаг, публика восхищена. Но за кулисами всё иначе: вспыхивает конфликт, затем гаснет свет, звучит выстрел... Весь зал охвачен напряжением, и кто, как не знаменитый сыщик с выдающимися усами, должен распутать эту загадку?

Музыка, которая ведет расследование

Ироничный детектив превращается в настоящее музыкальное представление. Вместе с героями вы услышите популярные произведения классической музыки в исполнении солистов «Москонцерта». Музыка становится не просто украшением, но и частью истории, создавая уникальное звучание театральной интриги.

Сможете ли вы опередить сыщика и раскрыть тайну до финала? Присоединяйтесь к расследованию, где каждая ария может оказаться ключом к разгадке!

Режиссер
Светлана Романова
В ролях
Андрей Лавинский
Игорь Афанасьев
Ирина Суханова
Екатерина Смолина
Дмитрий Бобров

27 сентября
Мэрия Москвы Москва, Тверская, 13
19:00 от 1500 ₽

